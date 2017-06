Encontrar un buen broker de trading social en 2017

Frente a la grave situación económica y financiera del país, miles de españoles han tenido que aprender a sacarse las castañas del fuego y a buscar alternativas que puedan ofrecerle la clave para poder llegar a final de mes. Efectivamente, una de esas alternativas ha sido el trading, una nueva forma de poder ganar dinero de una forma segura e interesante. El trading es la inversión en bolsa en forma de un nuevo concepto que está atrayendo a miles de españoles desde que la crisis tocó fondo en el país. Los nuevos traders han encontrado una vía de escape que les proporciona unos ingresos extraordinarios para poder mejorar su nivel de vida. Algunos, incluso han adoptado el trading como empleo estable en modo freelance, pues son muchas las ventajas de poder ganar dinero como trader. No hay jefes, no hay horarios, no hay compañeros de trabajo, ni malas condiciones de trabajo: solo ventajas. Por otro lado, nos proponemos hablarte de uno de los puntos más importantes del trading y que más se ha desarrollado estos últimos años: el broker. Los brokers son aquellos que ofrecen servicios intermediarios entre el trader y la inversión, para que ésta se haga de una forma legal, segura y con unas posibilidades de éxito impecables. Los brokers de trading social son los que más han crecido, pues algunos ofrecen ventajas más que interesantes. Analicemos cómo encontrar un buen broker de trading social.

Internet nos da la solución

En primer lugar, para encontrar un buen broker decente y fiable, lo importante es recurrir a internet, pues es ahí dónde encontraremos cierta plataformas que nos sirvan como comparadores de brokers online. Éstos suelen funcionar de una forma simple y rigurosa, pues analizan los principales factores que definen a un buen broker y filtran los resultados según sus análisis exhaustivos. Además, has de combinarlo con las opiniones que encuentras en la red, en lugares como foros o redes sociales, ya que podrás ver a personas que han trabajado con un broker específico dar su testimonio personal de su experiencia.

Nos hemos tomado la molestia de realizar este trabajo por ti, y según las opiniones y las críticas que hemos encontrado, el broker que más veces ha sido alabado por éstas es eToro, apareciendo pues, como el mejor broker de trading social de habla hispana. Efectivamente, las e toro opiniones lo sitúan como el broker más popular y con mayor aceptación de la red en español, y ha sido uno de los que más han logrado desenvolverse y ampliar su catálogo de posibilidades estos últimos años.

Fíjate en el nivel de seguridad del broker

Uno de los mayores temores de los traders es el hecho de que viven en constante peligro de ser víctimas de estafas, pues internet está lleno de ellas. De la misma manera que un jugador de Poker online puede ser víctima de estafas con casinos que no están en regla, podría serlo un trader con un broker que es en realidad un timo. Para evitar caer en la trampa, has de comprobar que el broker en cuest

ión responde a los términos lícitos de inversión en bolsa. Ello implica que estén regulados por instituciones oficiales de un estado . Un broker ha de tener ciertos permisos en su poder, y deberá demostrarlo en la interfaz de su página web para que todo trader pueda sentirse tranquilo en cuanto entre en ella. Para saber si un broker tiene la licencia para ejercer y está regulado, debes servirte de las plataformas de comparación de brokers, pues ellas te dirán quiénes lo están y quiénes no. El broker del que te hemos hablado anteriormente está regulado por la Unión Europea y miles de españoles trabajan con él por ser el más seguro en nuestro país.

Las ventajas que ofrece y su comisión serán primordiales