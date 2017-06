¿Emprender con un local comercial?

La buena presentación de la fachada es la tarjeta de presentación al transeúnte. Si las luces de neón que quieren llamar la atención están fundidas o la pared presenta roturas o suciedad, la impresión será que lo que hay dentro no vende lo suficiente, será un negocio en decadencia o que directamente no funciona, porque lo que vende o el servicio que ofrece no es bueno.

Y es que la fachada de un establecimiento tiene una importancia estratégica determinante en la buena marcha de nuestro negocio, porque, como hemos dicho, es lo primero que ve el consumidor y lo que le invita a entrar.

Así mismo, el elemento de intermediación entre el exterior y el interior también debe ocupar una parte del tiempo dedicado al diseño. Elementos como las puertas y ventanas son vitales para que el cliente que entra en el negocio vea calidad en los materiales, buen recibimiento y la posibilidad para que los que trabajan en el local dispongan de luz natural y una vista del exterior, que evite la fatiga del trabajo en un lugar excesivamente cerrado.

Las ventanas son, por tanto, de gran interés para el empresario, ya que evitan la fatiga, aumentando la producción de sus trabajadores o facilitando las buenas relaciones que estos han de mantener con la clientela. Y es que está demostrado con numerosos estudios que la luz natural y unas buenas vistas al exterior facilitan la labor de los operarios, y trabajadores en general, en cualquier tipo de empresa.

Las ventanas de Vinilo o PVC se componen en un 57% de sal común y en un 43% de petróleo (carbono, hidrógeno y cloro). Y las principales ventajas que poseen, y por las que el empresario debería realizar el cambio de las antiguas de metal, son por ejemplo su gran capacidad como aislante térmico,tanto por sus propias características como por contar con esquinas soldadas, su excelente aislamiento acústico, la alta durabilidad, su elevada resistencia al aire, la alta estanqueidad del agua, su resistencia a la condensación, que no son inflamables, son muy fáciles de limpiar, no requieren mantenimiento y son un producto ecológico 100% reciclable.

Si continuamos profundizando en las calidades que podemos aumentar para los trabajadores, el empresario puede realizar algunos cambios, que siendo económicos, mejoran la vida de sus trabajadores, que son en primera instancia los que cuidan del negocio, lo mantienen y hacen que crezca.

Pequeños detalles como colocar una cafetera o preparar una esquina con un servicio de comedor, decorar el espacio físico a gusto y criterio de los propios trabajadores, reestructurar toda la sala de oficinas con la colocación de tabiques de pladur para dar intimidad a aquellos que la requieran y que trabajen mejor aislados, etc…

La promoción de las oficinas

Siempre que se haga este tipo de reformas, remodelaciones, reestructuraciones, redecoraciones del lugar de trabajo, hay que promocionarlos.

Publicitando estos cambios, la empresa está enviando varios mensajes a su campo clientelar. El primero es “Somos una empresa en continuo crecimiento”, el segundo, “nos adaptamos a la necesidad de nuestra clientela para ofrecer que se sientan más cómodos”, un tercero podría ser “Mejoramos nuestras instalaciones para ofrecer un mejor servicio”…

Las diferentes formas para hacer llegar este mensaje pueden ser utilizando el método online, es decir utilizando las redes, o bien por el método tradicional offline, que no es otro que el de utilizar pancartas, vallas publicitarias, radio, televisión o prensa, o las infalibles fotocopias baratas para repartir en los lugares de reunión, viviendas, etc. de sus potenciales clientes.

Si se prefiere, se puede recurrir a la impresión a color de la imagen de las nuevas instalaciones o de la reforma para causar un mayor impacto o a la impresión en blanco y negro, más económica, invitando a la visita personal para que comprueben los cambios en primera persona, añadiendo unas notas de misterio a lo que se van a encontrar.

Ambas formas de promocionar las nuevas oficinas, método online y offline, deben actuar conjuntamente para ser más efectivas y llegar a un mayor número de posibles clientes interesados en las nuevas oficinas y en los servicios que vuelve a dar después de las remodelaciones.

Sin menosprecio por ninguna, el diseñador de la campaña de publicidad debe saber a qué objetivos puede llegar de una forma y de otra y diseñar la estrategia en ese sentido.