Ejemplos prácticos de buen SEO.

Lo del posicionamiento web está por todas partes. Todo el que tiene una página web quiere que salga aparezca entre los primeros resultados en buscadores al hacer una búsqueda determinada, pero enseguida surgen las preguntas: ¿qué hacer para mejorarlo?, ¿cuánto tiempo debo dedicarle?, junto a otras más específicas.

Las técnicas SEO se inscriben dentro del marketing online, un capítulo en el que cada vez más autónomos y empresas invierten con la idea de posicionarse en Internet. El gasto será inevitable en algunas ocasiones, pero en otras se tirará de autodidáctica (no recomendable sin un mínimo de información).

Sea a través de personal propio especializado o contratando los servicios de un tercero, hay que convencerse de que en el posicionamiento web no hay fórmulas mágicas. El camino es largo y requiere de perseverancia tanto que, como aseguran los especialistas de OM Dream, los resultados significativos no comenzarán a verse hasta los seis meses posteriores al inicio de las acciones. Eso elimina del directorio a aquellas empresas que no venden sino humo.

La base es una buena planificación, saber qué se va a hacer y por qué. Las técnicas son variadas y se pueden englobar dentro de servicios diferentes. Además, habría que decantarse por el llamado SEO legal o el SEO poco ético, y asumir las consecuencias correspondientes (penalización).

Dentro de las prácticas consideradas éticas, recopilamos algunas de las más comunes, con ejemplos prácticos.

El buen diseño, columna vertebral

Las claves son: que el diseño resulte atractivo al usuario, que la velocidad de carga de cada página interna sea la adecuada y que la web sea capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Sí, el diseño de una web también debe estar optimizado para SEO.

Un caso de estudio podría ser el de Fiestalea.com, una empresa dedicada al alquiler de hinchables y que trata de posicionarse en buscadores con palabras clave como “ hinchables para adultos ” o “ alquiler de hinchables para cumpleaños ”.

A excepción del logo, disponible en la parte superior para ir al inicio desde donde se esté, la página utiliza colores neutros para focalizar la atención en lo que realmente es importante: sus productos. Éstos, por definición, ya de cuentan con bastante colorido. A modo de catálogo, son fotos dispuestas en fila las que destacan en el contenido, ofreciendo una idea muy aproximada de las posibilidades sin necesidad de ir haciendo clic en las diferentes páginas.

Cada imagen va acompañada de su título, el nombre del producto, debidamente enlazado para quienes tengan interés en saber más. A modo de subtítulo, además, se incluye una subcategoría de productos también enlazada, que llevaría a una parte específica del catálogo (por ejemplo, alquiler de hinchables deportivos). Al final de la página se aglutina el texto informativo, que se aprovecha para la inclusión de las palabras clave sin caer en la sobreoptimización, que podría ser penalizada.

Hay que destacar dos aspectos. Por un lado, que la barra de menú está siempre presente para acceder a sus botones sin tener que subir la página. Por otro, que la página tiene un diseño flotante, es decir, flexibilidad para adaptarse a varios tamaños, orientaciones y proporciones.

Nada como la calidad de contenidos

En este caso, bien puede servir de ejemplo DespedidasBig.com , página dedicada a la organización de despedidas de soltera en Madrid y que, como tal, trata de estar entre los primeros resultados de lo relacionado con “ organiza tu despedida de soltera en Madrid ”.

En cuanto a diseño, la página cumple con las especificaciones anteriores, pero si la incluimos en el apartado de análisis de contenido es porque potencia las probabilidades de atraer a los usuarios y mejorar el posicionamiento SEO con un blog asociado, que además se actualiza de forma regular.

El contenido es misceláneo porque recoge las noticias curiosas que saben que tanto suelen triunfar en la Red, sobre todo en las redes sociales. Cada post va enmarcado dentro de una categoría dada, aparece correctamente estructurado, contiene negritas para quienes hacen quienes hacen escaneo visual y se acompaña con varias imágenes que lo hagan más llamativo, con su correspondiente descripción.

El poder de enlazar

Considerando los ejemplos anteriores y las reglas generales de los expertos, otro consejo útil es tener enlaces tantos internos como externos. Los primeros son más fáciles de conseguir, ya que se encuentran en el mismo menú de inicio y se pueden incluir también en las páginas internas. Los segundos hay que trabajarlos más.

Los llamados backlinks llevan a una página web dada desde el exterior, desde otras webs, blogs o redes. En muchas ocasiones, las empresas recurren a la compra de enlaces porque es una vía más rápida que trabajar el contenido, que además de necesitar tiempo, ofrece resultados a más largo plazo.

Sin embargo, se habla incluso de problemas legales con estas compras masivas, sin contar con que Google penaliza por ello. De hecho, los expertos señalan que las actualizaciones de Google Penguin, el algoritmo del buscador para combatir el webspam, han ido encaminadas a que el gigante pueda detectar mejor los enlaces de baja calidad.

Se emprenda la acción que se emprenda, siempre es bueno contar con asesoría, como la proporcionada por una agencia seo madrid especialista en posicionamiento web y tráfico orgánico . De hecho, si no se conoce este oficio realmente, siempre es mejor contactar con profesionales, pues el éxito de tu proyecto está en juego.

Sin olvidar el marketing offline

A estas alturas, parece que el marketing offline ha quedado relegado a un segundo plano. De hecho, el 70% de las empresas aumentaron su gasto para publicidad en redes sociales ya en 2015, según un estudio de Salesforce del que se hacía eco la web especializada Puro Marketing.

Aunque cada vez más conectados, no hay que perder de vista al offline. Las buenos diseñadores de campañas sabrán integrar éste y el marketing online, de manera que une pueda llevar al otro.