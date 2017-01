Deshacer el vínculo matrimonial y sus consecuencias

Es sabido que según van pasando los años, la línea de la gráfica que representaría el número de divorcios por año en España no sería descendente, sino todo lo contrario, tendería a aumentar de manera estrepitosa. Si miramos al pasado, vemos cómo la sociedad en la que vivimos arrastra todavía muchos tabúes, que siendo totalmente naturales en la vida de las personas, crean controversia y se tienden a ocultar como algo vergonzante. Pero por suerte para muchos estas cosas están cambiado, y a día de hoy, las connotaciones negativas que podían suponer divorciarse de tu pareja, están desapareciendo.

En este sentido, la cuestión religiosa ha tenido mucho peso desde hace siglos, y sigue teniéndola aunque cada vez en menor grado, y una prueba de ello es que hoy en día, tan sólo el 30% de las parejas que contraen matrimonio lo hacen por la vía religiosa. Cada vez más personas saben que el matrimonio no es algo eterno e inamovible, que nuestras circunstancias pueden cambiar con el paso de los años, y que a veces, el hecho de tomar un camino distinto al que tenías en mente para tu proyecto de vida no es una derrota. En muchas ocasiones se sale ganando, ya que se abren puertas que considerábamos inexistentes para nosotros mismos. A pesar de esto, no son decisiones fáciles de tomar, requieren un tiempo de reflexión antes de dar el paso y comenzar una nueva etapa con idas y venidas a los juzgados, y el papeleo pertinente.



Saber diferenciar entre una separación y un divorcio

Existen diferencias entre el concepto de separación y el concepto de divorcio, y esto es algo que pasamos por alto casi todos los que nunca han tenido que enfrentarse a esta situación en sus vidas. La separación implica el cese legal de la vida en común de ambos cónyuges, y por lo tanto, tendrá consecuencias tanto patrimoniales, como personales. Para que la separación tenga efectos legales se requiere su declaración mediante una sentencia judicial, cosa que no pasa con la separación de hecho, en la que tan solo se produce el cese de la convivencia de los cónyuges pero sin producirse los efectos legales frente a terceros.

Por la otra parte, el divorcio deshace el vínculo matrimonial y tiene efectos con respecto a las cónyuges desde el momento en que se dicte sentencia, y con respecto a terceras personas desde el momento en que esta se inscribe en el Registro Civil. Dicho esto, existen otras diferencias respecto a la separación de bienes, custodias, etc, pero que en caso de encontrarse ante una situación así, lo mejor es ponerse en manos de abogados especializados en este tipo de litigios.

En el año 2015 se cambió la forma en la que se puede tramitar un divorcio, incluyendo en la ley la posibilidad de realizarlo mediante el Notario, prescindiendo de la figura del procurador. Los abogados siguen siendo necesarios para agilizar profundamente el proceso, sobre todo cuando son especialistas y han dedicado su vida a esto. En Internet encontraremos muchos gabinetes de abogados e independientes que ofrecen estos servicios, por lo que, con total seguridad, encontraremos un abogado divorcio Barcelona, nuestra ciudad, el cual nos asesore y haga que el divorcio sea lo más "limpio" posible, ayudando a "calmar las aguas" después de la tempestad que muchas veces esto supone. En resumidas cuentas, no dude en informarse bien sobre los diferentes tipos de separación y divorcios que existen si es su caso, y si desea obtener unas nociones básicas de los trabajos que realizan los abogados matrimoniales sólo tiene que levantar el teléfono y llamar, estoy seguro de que no se arrepentirá.