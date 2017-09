Contenidos en la web que pueden sacar de apuros a los emprendedores.

Muchas tareas diarias se han simplificado en gran medida, y la inmediatez impuesta por las nuevas tecnologías ha hecho que el tiempo de resolución de un problema sea ahora mucho menor.

Sin embargo, hay situaciones de la vida diaria que parecen no poder resolverse con solo una llamada o con el acceso a un enlace. En esos momentos, los nativos digitales suelen sentirse perdidos, sin saber muy bien cómo resolver la situación. Es ahí cuando la creatividad entra en juego. En especial, cuando en la red pueden encontrarse contenidos y servicios que, con un poco de ingenio, pueden sacar de un apuro a cualquiera.

Algunos de estos sitios, gracias a la simplicidad y originalidad de su propuesta, se han convertido en tendencia. Incluso hay quienes acceden a sus portales más de una vez al día. Es por eso que esta guía pretende llamar la atención hacia esos contenidos que, aunque no lo creas, pueden ayudarte a conseguir una solución rápida y sencilla a cualquier situación.

Tutoriales

En inglés son conocidos como How to’s —que se traduce cómo hacer—. Este tipo de información está presente en casi cualquier medio de comunicación online y es muy utilizada por quienes se dedican a generar contenido para la web. Además, no discriminan en cuanto a plataformas. Los encuentras en YouTube, en el email, en portales especializados y hasta en vídeos creados específicamente para una red social.

Los expertos de Como Saber Si, un portal dedicado a la difusión de tutoriales y curiosidades, explican que este tipo de contenidos suele tener gran éxito. En parte, porque ofrecen una respuesta o solución a alguna problemática de una forma rápida de entender y concisa.

Los tutoriales abundan en la red y cubren todo tipo de temáticas. Antes de entrar en un estado de ansiedad por no saber cómo encontrar una solución a un problema, resulta recomendable hacer una búsqueda rápida de la pregunta exacta que tienes en mente. Quizás alguien que ya estuvo en tu posición creó un tutorial que te ayude a salir del inconveniente de forma sencilla.

Emprendimientos

La llegada de las nuevas herramientas abrió también un espacio para que cada vez más emprendedores consigan crear su propio negocio. Se debe a que no solo se cuenta con un acceso a más recursos, sino que también es posible llegar a una audiencia mucho más amplia, a la que quizás no podrían acceder de ninguna otra forma.

Como consecuencia, hay muchos más emprendimientos en el mercado y, por ende, mucha más competencia. Esto representa un obstáculo cuando se trata de motivar y atraer a nuevos o antiguos clientes. Situaciones de este tipo pueden generar mucha ansiedad en emprendedores que no cuentan con la guía adecuada y no saben cómo proceder.

El portal especializado Brand Ambassador Club se dedica a divulgar consejos, guías y ayudas para este tipo de audiencia. Una de las publicaciones más llamativas que han hecho gira en torno a la Marca Empleadora (o Employer Branding en el mundo anglosajón). La marca empleadora, o employer branding, trata directamente los problemas más habituales en Recursos Humanos en la era de la digitalización.

La solución implementada siempre dependerá de la ejecución y las decisiones tomadas por el líder o emprendedor, pero este tipo de contenidos ofrece una guía que te ayudará a solventar conflictos con mayor rapidez.

Asesorías

¿Alguna vez te has encontrado en medio de un problema legal que no has provocado tú? Aunque no lo parezca, este tipo de situaciones resultan muy comunes en el mundo de los negocios, y puede ser beneficioso abordarlas desde el principio de la forma adecuada. Cosas tan sencillas como los gastos hipoteca pueden generar problemas muy graves en la economía privada. Por eso es bueno contar con abogados especializados en reclamación de gastos de hipoteca y obtener la devolución de los gastos hipotecarios en caso de que su cobro no hubiese cumplido con la ley o con las condiciones firmadas.

Los expertos de ADS Abogados explican que contar con una asesoría especializada de abogados financieros podría evitar la aparición de problemas en la empresa, e incluso ayudar a ahorrar. Pero también es importante que conozcas los derechos y conceptos básicos que te afectan. Por eso ponen a tu disposición un blog con contenido útil que puedes revisar para informarte sobre las situaciones que puedan estar afectando directamente a tu negocio.

Diseño online

Cuando se trata del lanzamiento de un negocio online, hay cosas que deben ser realizadas por expertos. La creación y el desarrollo de una tienda online es una de ellas. Este tipo de conocimientos no pueden ser adquiridos con tutoriales gratuitos.

Contratar empresas especializadas como Wiboo Media es la mejor opción para contar con un buen diseño tienda online. Wiboo Media es una empresa de diseño de tiendas online en Madrid con amplia experiencia. Para lograr un acabado profesional, Wiboo Media cuenta con expertos en el diseño y desarrollo de tiendas online.

Contar con un buen diseño permitirá que los potenciales clientes sientan una mayor confianza hacia tu empresa. Por otro lado, los invitará a pasar más tiempo navegando a lo largo del catálogo. Este tipo de inversión suele ser retribuido con creces y por eso es recomendable realizarlo desde un principio.

Aunque problemas como estos parezcan imposibles de resolver en poco tiempo, una simple búsqueda en Internet, un poco de creatividad y la asesoría adecuada puede hacer que los obstáculos se superen en un abrir y cerrar de ojos.