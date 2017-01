Consejos a la hora de comprar un coche de segunda mano

A día de hoy son muchos los que recurren al mercado de segunda mano para adquirir un vehículo y ello se debe al coste de los coches nuevos. Es por ello que en este artículo conoceremos una serie de consejos que nos serán de gran ayuda y utilidad a la hora de elegir un coche usado.

Es evidente que lo más importante es una correcta elección del vehículo, especialmente si consideramos los numerosos modelos que tenemos en el mercado actual. Para acertar en nuestra elección debemos tener en cuenta los kilómetros diarios que recorremos, así como otros detalles como el tipo de calzada o superficie. En este sentido hay que destacar que una de las prioridades es la estética del vehículo, pero quizás mucho más importante sea el rendimiento que nos puede dar el coche y para ello es indispensable considerar las cuestiones planteadas anteriormente.

¿Comprar el coche a un particular o en un concesionario? Probablemente estemos ante una de las preguntas más frecuentes que se realizan los interesados. ¿Verdad? Ambas opciones tienen “pros” y contras dado que el concesionario nos propondrá, en teoría, un coche en perfecto estado, aunque el precio será más elevado debido a la comisión que se llevan. En cambio, si optamos por un particular podemos conseguir un coche más económico, aunque corremos el riesgo de comprar un producto defectuoso y no tendremos ninguna garantía. Si optamos por un particular es muy conveniente revisar el vehículo en un taller para que podamos conocer el estado real que presenta el coche, por lo que si el vendedor nos pone pegas a esta revisión es muy posible que nos intente estafar con la venta.

¿Cómo evitar que nos engañen con los kilómetros del vehículo?

Se estima que más del 10% de vehículos de segunda mano tienen el cuentakilómetros manipulado, algo que no es de extrañar si consideramos que el valor del vehículo variará dependiendo del número de km realizados por un coche. Un consejo simple para detectar un coche manipulado es revisar la documentación de la ITV, donde aparecen los kilómetros que se han hecho en cada una de las revisiones, así como también tenemos la opción de comprobar el desgaste que presentan elementos tales como volante, pedales o, incluso, tapicería.

Finalmente, es recomendable comprobar algunos elementos básicos de un coche antes de proceder con su compra, por ejemplo, los neumáticos, los frenos o la suspensión. Para ello, es necesario probar el vehículo y no debemos admitir un “no “ por respuesta. De igual forma que sucede con la revisión, si el vendedor si niega a que probemos el vehículo nos estaría indicando que el coche no cumple las expectativas.

En definitiva, estamos ante una serie de consejos muy simples y obvios que nos serán de gran ayuda a la hora de comprar un coche de segunda mano, siendo este un mercado que está creciendo de forma exponencial en los últimos años y se espera que lo siga haciendo. Adquirir un vehículo que cuente con una buena relación entre calidad y precio es posible, si realizas una búsqueda adecuada y si consideras una serie de puntos que hemos tratado en este artículo.