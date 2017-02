Consejos para que las fotografías de la boda no acaben siendo un desperdicio

Una boda es el día más especial en la vida de muchas parejas. Por eso, recordar ese momento por el resto de los días es una de las formas más bonitas de subirse el ánimo. A no ser que las fotos que se guarden del matrimonio no sean poco más que un desperdicio, bien sea porque no salieron bien, el fotógrafo tomó cualquier cosa irrelevante, y pare de contar. Para que no suceda, siga estos consejos