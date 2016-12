Consejos de embalaje para empresas

En el mercado actual, tan importante es para una empresa ofrecer un buen producto como presentarlo de la forma adecuada. De nada sirve tener lo mejor, si no se ofrece de modo atractivo, que llame la atención y den ganas de conseguirlo. Esto ha llevado a buscar formas de embalado que no solo sirvan para transportar, sino que formen parte de una estrategia de marketing y ventas.

Estas son algunas pautas que debe cumplir un empaquetado para convertirse en un elemento con el que tu empresa logre sus objetivos. Con ello lograrás que tus envíos lleguen en perfectas condiciones, así como causar una gran impresión que te permita aumentar tus beneficios.

Los 4 pilares del embalaje de productos

Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que el embalaje es adecuado. Para ello hay una lista de pautas que debe cumplir cualquier packaging:

● Seleccionar un embalaje de calidad. Es cierto que probablemente se tire al sacar el producto, pero una calidad pobre pone en riesgo lo que contiene. Y no hay nada peor que el hecho de que alguien reciba su pedido con desperfectos, tan solo por ahorrar unos céntimos en el material de embalar.

● El paquete debe ser adecuado respecto al tamaño del contenido. Una caja demasiado grande quizás se pueda llenar con más artículos, pero también hay más riesgo de que se rompan o se aplasten.

● Cuidar el precintado. Una vez acomodados los productos en su embalaje, hay que precintarlo de forma correcta. Lo habitual es cerrar con cinta, aunque puede ser necesario reforzar el precinto de otras maneras, sobre todo si se trata de algo pesado.

● Etiquetar correctamente. Si algo no tiene un etiquetado adecuado, lo normal es que no llegue a su destino. Por ello, si se trata de un producto que se va a enviar a algún sitio, debe llevar muy claros los datos de origen y destino. Las etiquetas se tiene que colocar de forma visible y protegidas para que no se desprendan.

Uso del embalaje como elemento promocional

Puede que una caja de cartón sencilla cumpla su cometido, pero es perder una oportunidad única de dar a conocer, no solo el producto, sino la marca que hay detrás. Elegir cajas de cartón personalizadas te darán una mayor presencia y llevarán tu marca a cualquier lugar. Se trata de una técnica de marketing muy económica y eficaz, ya que convierte el logotipo de tu empresa en algo cotidiano, que se graba en la mente y aumenta las probabilidades de conseguir nuevos clientes o fidelizar los que ya tienes. Y todo con una sencilla elección.

Además de este método, las cajas de cartón pueden usarse para atraer la atención. En los escaparates y las estanterías de las tiendas, una caja decorada con motivos atrayentes y colores vivos puede marcar la diferencia entre pasar de largo o llevarse el producto.

Si tienes una empresa y buscas dar un golpe de efecto en tu estrategia, echa un vistazo a tus embalajes. Puede que encuentres una solución llamativa y eficaz. Además de económica.