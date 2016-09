Consejos para ahorrar en tu nueva empresa.

Creemos que puede ser de vuestro interés el hecho de que recopilemos algo de información con el objetivo de que podáis tener algunas soluciones a algunos de los problemas más comunes que puede tener vuestra empresa. No solo os va a facilitar las cosas sino que al mismo tiempo, estamos seguros de ello, os puede permitir ahorrar un dinero que podremos utilizar en otras cosas.

Obtén la mejor financiación posible

Este es un trámite, para muchos puede ser incluso un trauma dependiendo de las circunstancias, que nadie, ninguna empresa, va a poder evitar. Y es que, a no ser que se disponga de una serie de recursos propios lo suficientemente importantes como para hacer frente a los gastos sin necesidad alguna de financiación, lo cierto es que vamos a estar obligados a acudir a las entidades bancarias para obtener un préstamo.

No obstante, y como consejo personal, y siempre y cuando hayamos agotado las vías que nos brindan las cajas de ahorro y bancos tradicionales, os recomendamos que exploréis la posibilidad de los microcréditos rápidos. Hay que tener en cuenta que los minicréditos son soluciones igualmente válidas que nos van a dar la financiación que nos falta.

Es cierto que los intereses son un poco más elevados pero hay que admitir que tienen dos ventajas fundamentales sobre el resto. Por un lado los préstamos online, por ejemplo, pueden ser concedidos sin necesidad de tener que presentar excesiva documentación y, por otro lado, la probabilidad de que nos lo concedan, en tan solo 48 horas por cierto, es mucho más elevada. En otras palabras, seguramente estemos ante la disyuntiva de decidir si vamos a pagar más intereses pero vamos a poder hacer realidad nuestro proyecto. Algo que con las entidades financieras habituales no siempre sucede.

Que el traslado no te suponga un problema

Ahora que ya tenemos la financiación que nos hace falta hemos podido tener acceso al emplazamiento en el cual vamos a desarrollar nuestra nueva actividad profesional. Un lugar al cual vamos a tener que llevar todo aquello que necesitamos. Es por ello por lo que la pregunta es, ¿realmente va a ser una tarea que vamos a llevar a cabo nosotros solos? ¿Estamos convencidos de que de este modo vamos a ahorrar dinero?

La respuesta es un no rotundo ya que no solo no disponemos del equipamiento suficiente para llevar a cabo este proceso sino que tampoco tenemos la experiencia necesaria por lo que estamos convencidos de que lo que haremos será perder dinero y sobre todo perder tiempo que, para un emprendedor, es algo que no se puede permitir.

Por ello, y si nuestro negocio está en la capital de España, lo mejor que podemos hacer es acudir a unos buenos expertos en mudanzas en Madrid como por ejemplo mudanzasbarajas.com entre otros. Esta es una empresa referente de mudanzas y tiene todos los medios que nos podamos imaginar a su alcance para que el traslado de todos y cada uno de nuestros objetos se lleve a cabo de la mejor manera posible.

De esta manera no solo el proceso de la mudanza se va a llevar a cabo de un modo muy sencillo sino que van a ser capaces de transportar incluso aquellos objetos más delicados para nosotros. En otras palabras, no nos vamos a tener que preocupar de nada ya que ellos realizan todos y cada uno de los pasos que las mudanzas requieren. Tranquilidad y seguridad es lo que nos van a proporcionar de modo que únicamente nos vamos a tener que centrar en todo lo que tiene que ver exclusivamente con nuestro negocio.

Ten siempre un buen respaldo legal

Somos conscientes de que puede darse el caso de que en algún momento de esta nueva andadura, necesitemos algún tipo de asesoramiento legal. En consecuencia, lo mejor que podemos hacer es optar por un bufete de abogados que tenga una buena relación entre la calidad y el precio. Una buena alternativa sería despacho de abogados Herranz Ramia. Un grupo de abogados en Castellón y letrados ICACS que nos van a garantizar un servicio de calidad a unos precios muy competitivos. Y es que la parte legal nunca debería estar descuidada en ningún ámbito de la vida de un empresario.

¿Aficionado a las nuevas tecnologías? Prueba con internet

Este recurso es algo que no podíamos dejar pasar por alto bajo ningún concepto. Sería inconcebible no unir nuestra empresa a la red de redes en pleno siglo XXI. Es por ello por lo que, a pesar de haber hablado de un negocio físico, quién sabe si nuestro negocio o nuestro proyecto puede tener cabido dentro del mundo online. Lo ilustraremos con un caso concreto.

Si en nuestro caso hemos decidido vender todo tipo de abalorios y pulseras personalizadas, así como otro tipo de accesorios, del mismo modo que se hace en Abalorios Zamak, una buena idea puede ser dejar de lado la tienda física y crear una tienda online en internet.

La primera ventaja que nos vamos a encontrar es que no tendremos que invertir ninguna cantidad de dinero en ninguna clase de infraestructura de ningún tipo. Con una plataforma en la red para poder vender nuestros productos sería más que suficiente. Por consiguiente, los precios que vamos a poder poner a nuestros productos van a ser algo más bajos que los de nuestra competencia ya que al no tener tantos gastos, no tenemos que recuperarlo. Y todo ello con la ventaja añadida de que el cliente va a poder ponerse en contacto con nosotros siempre que quiera a través, por ejemplo, del correo electrónico.