Claves para ser proactivo trabajando desde casa.

Hoy en día hay muchas oportunidades en Internet para las personas que tienen cierto tipo de habilidades, como por ejemplo, escritores que pueden trabajar para editoriales o personas con un nivel avanzado de computación que pueden ser programadores o diseñadores de páginas web. Las personas que hablan bien varios lenguajes pueden ofrecer servicios de traducción.

Si tienes alguno de estos trabajos, ya no será necesario que salgas de tu casa. Es decir, lo único que necesitas es acceso a Internet y podrás realizar tu trabajo. La comunicación con tu empleador será de forma online y las instrucciones se impartirán cada día o semanalmente, dependiendo de las necesidades del trabajo.

Una de las ventajas del trabajo online es la posibilidad de tener un horario más flexible: es uno quien decide cuándo comienza y cuándo termina su jornada laboral. Sólo tienes que cumplir con los plazos de entrega y listo. Algunos de estos trabajos están muy bien remunerados y esta es una de las motivaciones para renunciar a tu trabajo de oficina y trabajar de forma online a tiempo completo.

Sin embargo, esta rutina, por más cómoda que parezca, puede afectar tu estilo de vida ya que, al estar mucho tiempo en casa, uno tiende a volverse más perezoso. Es por ello que el desafío es ser proactivo. Aquí les presentamos algunas claves para mantener un estilo de vida activo sin importar el tipo de trabajo que realices.

1. Despiértate temprano como si fueras a trabajar a la oficina

Al no tener que cumplir un horario de oficina ni tener un jefe que te regañe si llegas tarde, es posible que te despiertes a cualquier hora. Además, tienes total control sobre las tareas que debes completar. Para aumentar tu proactividad, despiértate temprano, como si fueras a la oficina. Realiza una caminata corta antes de volver a casa. Toma una ducha y vístete con ropa de oficina aunque no vayas a ningún lado. Esta práctica te puede traer beneficios, como completar más tareas y, posiblemente, ganar más dinero. Si tu trabajo requiere de hablar por video llamadas, como entrevistar personas o proveer servicios de interpretación, no importa que trabajes desde tu sala de estar, tendrás que verte profesional.

2. No trabajes en tu dormitorio

La desventaja de trabajar en tu dormitorio es que estás en tu zona de confort y, por ello, te sentirás con menos motivación para trabajar. Es un espacio demasiado cómodo y sólo querrás cerrar los ojos y dormir. Otro problema es pierdes la motivación para salir y hacer otras cosas. Como trabajas y descansas al mismo tiempo, ya te encuentras satisfecho. Incluso, si llevas comida a tu dormitorio tendrás todo lo que necesitas en un mismo lugar. Es por esto que es fundamental que utilices otra habitación como lugar de trabajo.

3. Crea un horario

En un trabajo regular, hay una lista de actividades que tienes que realizar. Pero al estar en casa, todo vale. Llegará un punto en el que no puedes hacer nada productivo, pero no te importará. Por ello, debes crear un plan diario con todas las tareas a completar y asegurarte de seguirlo de forma estricta. Algunas de estas actividades deberán ser fuera de tu casa para darte motivaciones para salir. Cuanto más actividades haya en tu plan diario, más productivo serás.

4. Ve al gimnasio

Anótate en un gimnasio así tienes la excusa perfecta para salir. Trabajar desde casa puede resultar poco saludable si no realizas ninguna actividad física. Ir al gimnasio regularmente te permitirá mantener tu peso, tu energía y tu productividad. Realizar unos minutos o hasta una hora de actividad física será suficiente. Cualquier cosa será mejor que no realizar ningún ejercicio físico.

5. Realiza actividades al aire libre

Si la gente que trabaja en oficinas se toma tiempo libre para irse de vacaciones, tú tienes que hacer lo mismo. Y esto es incluso más fácil para ti ya que puedes manejar tus actividades. Adelanta un poco de trabajo y tómate unos días de vacaciones para relajarte y recargar baterías. Como cualquier empleado, tú también puedes sentirte agotado y, de esta forma, estarás más motivado y serás más productivo cuando retomes tus tareas.

6. Conéctate con otras personas

Estar sentado frente a una computadora todo el día puede generar cierto aburrimiento y sensación de soledad. Por ello, es importante dedicar tiempo a realizar otras actividades y a conversar con otras personas cara a cara. Esto ayuda a romper el ciclo. Aunque la computadora ofrezca varias formas de entretenimiento, como los video juegos o las películas, la sensación es distinta si uno se relaciona con otro ser humano. Hay ciertas cosas que sólo se aprenden a partir de la interacción con el otro y con sus experiencias. De esta manera, te sentirás más inspirado y motivado para enfrentar los desafíos de la vida, en particular, aquellos relacionados con tu trabajo.

7. Acepta proyectos de medio tiempo

Al poder manejar tu horario, quizás te quede tiempo libre para embarcarte en otros proyectos. Si es así, puedes buscar tareas de medio tiempo que puedas realizar cuando terminas tu trabajo online. Esto no sólo te generará un ingreso adicional sino que, además, estimulará tu cerebro. Prueba alguna actividad distinta de lo que haces normalmente. Por ejemplo, puedes aceptar un trabajo de traducción de documentos. Si hablas y escribes en dos idiomas con fluidez, este trabajo es ideal para ti. Hay muchas empresas que necesitan traducir documentos con exactitud. Brindar servicios de traducción te permitirá desviar tu atención de las tareas que realizas a diario.

En conclusión, trabajar desde casa tiene ventajas y desventajas. Entre las últimas, podemos mencionar la pereza y la poca productividad. Sin embargo, es posible tener un estilo de vida similar al de aquellas personas que trabajan en una oficina si te mantienes proactivo y te alejas de las zonas de confort. Sólo debes estar al mando de tus actividades diarias y encontrar la formar de mantenerte productivo.