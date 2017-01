Las claves de las habilidades transversales para conseguir empleo

En el mercado laboral se tienen muchas cosas en cuenta a la hora de llevar las contrataciones a cabo, y el nivel de estudios que se posea no es más que uno de lo tantos parámetros. Es decir, que eso, a diferencia de lo que muchos piensan, no es garantía de nada. Los estudios quedan obsoletos y el entorno y las tecnologías cambian constantemente, por lo que se requiere de algo clave en lo que poca gente cae en cuenta: las habilidades transversales.

No estamos hablando de cosas que se enseñen en centros educativos convencionales, sino que son propias de la experiencia, del modo de vida y de la educación en general. Competencias tales como la capacidad de decisión, la iniciativa, el liderazgo, el control del estrés o la visión global son el eje vertebrador de un equipo eficiente y dinámico; y también uno de los aspectos más valorados en las entrevistas de trabajo y en los departamentos de RRHH. De ahí que sean tan importantes a la hora de posicionarse sobre otros candidatos, ante posibles promociones internas o en el momento de enfrentarse a la gestión de grupos y/o a entornos variables.

¿Queréis saber cuáles son las principales habilidades transversales en el mundo laboral? Nos hemos puesto en contacto con los expertos de Cursos.com y nos han explicado lo que necesitáis conocer al respecto.

Características de las habilidades transversales:

- Se utilizan a diario. Más que nada porque es algo innato en las personas y sale de manera automática.

- No suelen enseñarse en la educación formal. Como os comentaba más arriba es algo que viene dado en la personalidad del individuo, por lo que es complejo aprenderlo en centros educativos convencionales.

- Sirven para casi cualquier trabajo. El hecho de que se denominen “habilidades transversales” ya da una pista, ¿verdad? Son cualidades polivalentes, adaptables a cualquier tipo de empleo; y ello independientemente del sector.

Principales habilidades transversales

- Aprendizaje autónomo. La capacidad de aprender de manera autodidacta es clave, pues de ello depende que los trabajadores progresen.

- Adaptación. Una de las principales cualidades que se valoran en los trabajadores actuales es la adaptación a los entornos cambiantes y a las dificultades y novedades que se van dando con el tiempo.

- Trabajo en equipo. En el mundo de la empresa actual el trabajo en equipo es el pan nuestro de cada día, y por ello los trabajadores tienen que estar preparados para manejar las relaciones interpersonales y el tráfico de información. No todos son capaces de ello, pues las riñas son constantes; de ahí que sea importante tener un perfil adecuado para desenvolverse en equipos.

- Resolución. Ser resolutivo es una de las virtudes más destacables que un empleado puede tener, y especialmente si ostenta un puesto de cierta responsabilidad. Se mira por ello con mucho interés en las entrevistas de trabajo; de hecho no son pocos los casos en los que se hacen pruebas de campo para verificar este tipo de aptitudes en el interesado. Y es que hay que tener en cuenta que de esta cualidad puede depender que un empleado evite un mal mayor para los intereses de la compañía, para los de sus compañeros o para los suyos propios.

- Autogestión. En el mundo de la empresa el tiempo es oro, y especialmente si se tiene en cuenta que por lo general es el factor por el que se cuantifica la nómina. Así pues de lógica es que cuanto mayor sea el rendimiento del empleado mayor será la productividad de la compañía; razón por la que llevar una autogestión eficiente es la raíz del éxito profesional. ¿Recordáis la agenda de toda la vida? Pues aunque vivamos en un “mundo virtual” sigue estando a la orden del día.

- Visión global. En el entorno laboral de estos días la capacidad de coordinar varias actividades es vital; especialmente si se tiene un puesto de cierta responsabilidad. Puede que haya que gestionar las nóminas de los trabajadores, elaborar los calendarios laborales o administrar el archivo a la vez; ¿estáis preparados?. De cierta manera aquí influye mucho el punto anterior, el de la autogestión.

- Comunicación. Para una empresa sus empleados son como los engranajes de una máquina, donde si no hay contacto entre uno y otro no hay funcionamiento alguno. No hay que hacer más que cambiar el contacto por la comunicación para entender lo importante que es ser capaz de transmitir correctamente las órdenes, solicitudes e información en general.

- Flexibilidad. Los tiempos cambian, las necesidades de la empresa actual no son las mismas que las de hace una década, y por si fuera poco vivimos en un mundo interconectado las 24 horas del día. De ahí que sea crucial que los empleados sean capaces de adaptarse a estas circunstancias. Se busca a trabajadores que puedan adecuarse a las necesidades de la compañía, y especialmente si esta opera en sectores tecnológicos y/o que requiera de estar presentes constantemente en la red.

- Liderazgo y motivación. Los empleados con ciertas responsabilidades deben ser capaces de mantener un liderazgo efectivo, de orientar a su equipo hasta la consecución de los objetivos y de no desfallecer por el camino. No es fácil, y por eso es que en los departamentos de Recursos Humanos se fijan tanto en este tipo de habilidades transversales.

De igual manera, sea en empleados rasos o con mando, el hecho de tener una actitud positiva y de optimismo que motive a los compañeros es vital. De hecho suelen tener más oportunidades las personas extrovertidas.

- Responsabilidad. Este es uno de los pilares de toda compañía, pues si un empleado no es responsable con su trabajo, cualquier cosa puede esperarse. Y no precisamente para bien. Sin lugar a dudas la habilidad transversal más importante de todas.

- Trabajar bien bajo presión. Poder cumplir con las fechas límite, lidiar con las crisis o enfrentar los cambios y problemas de último momento, ¿os suena? Es lo que día a día están pidiendo las compañías, y no es algo que se pueda aprender en una academia, sino que viene dado en la personalidad de cada uno.

Hay muchas más, y algunas muy importantes como la de la capacidad de negociación; pero las que son clave son las que habéis podido ver. No obstante todas tienen en común que para potenciarlas hay que mezclar, de una u otra manera, los cuatro ejes que articulan las habilidades transversales: la teoría, dada por instituciones de formación convencional; la práctica, conseguida a base de trabajo; la autoevaluación, clave para ser consciente de las fallas y virtudes; y la personalidad, vital para saber cuáles son las habilidades de cada uno.

Según datos del estudio “Competencias e inserción Laboral”, de Barraycoa, J. y Lasaga, O., las grandes compañías tienen en cuenta habilidades transversales de negociación, comunicación, empatía y trabajo en equipo, mientras que las empresas pequeñas o medianas se centran más en la responsabilidad; de la que creen que vienen el resto de cualidades.