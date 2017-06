Claves para elegir la empresa de SEO adecuada

Aunque hace años que algunos se empeñan en enterrarlo, el SEO sigue siendo hoy uno de los pilares sobre los que construir un proyecto en Internet. Da igual que se trate de un blog, una tienda online o una página de empresa. Si no logramos que esté bien posicionada, de nada servirá que hayamos conseguido el mejor producto del mundo. De ahí que acertar con la empresa con la que trabajemos (decimos empresa, pero también puede tratarse de un experto independiente), sea algo muy importante. Veamos unos consejos sobre cómo elegir la mejor agencia SEO y lograr nuestro objetivo que nos traer el estudio de diseño gráfico (Valencia) G2Disseny.

No te fíes de lo que dice Google

Puede parecer un tanto contradictorio, pero si quieres dar con una buena empresa de SEO, no puedes fiarte de que aparezca en los primeros puestos de las búsquedas. ¿Por qué? Principalmente por dos razones:

- Una empresa con gran demanda de clientes no necesita estar posicionada porque funciona el sistema de recomendaciones boca a boca. No necesitan invertir en SEO para posicionarse porque siempre tienen clientes que quieren trabajar con ellos.

- La carga de trabajo de una buena empresa hace que no puedan dedicar tiempo a su propio SEO. De hecho, podemos decir que las agencias que aparecen en los primeros puestos lo hacen porque tienen mucho tiempo libre. Es decir, no tienen suficientes clientes y necesitan encontrar más.

No creas a una empresa que tiene “un método infalible

Los métodos secretos de SEO para aparecer en la primera posición no existen. Así que no confíes en aquellos que aseguran tener una técnica desconocida por los demás e infalible. Si no te pueden explicar cómo trabajan “porque es un método secreto”, será mejor que busques otro SEO.

Deja claro cuáles son tus objetivos

Cuando hables con una empresa SEO, hazlo teniendo muy claro qué es lo que quieres conseguir. No se puede ser demasiado generalista, sino que hay que especificar lo mejor posible. Quieres más tráfico, ¿pero qué tipo de tráfico? ¿Cuáles son los términos de búsqueda en los que te interesa aparecer? ¿Buscas una agencia que tenga taller SEO empresas para aprender a hacer según qué cosas por tus medios? ¿Quieres recuperarte de una crisis de marca? ¿O tienes una página nueva que quieres posicionar? Estas son algunas de las preguntas fundamentales que debes responder.

Pide casos de éxito

Una vez que lo tienes todo claro y estás buscando la empresa de posicionamiento web – SEO con la que piensas trabajar, pide que te enseñen ejemplos de sus trabajos. Así podrás saber si realmente consiguen resultados de verdad. También es recomendable pedir información acerca de los métodos que utilizan, cuáles son las métricas en las que se basan, cómo se pondrán en contacto contigo para mostrarte los resultados o recomendar alguna nueva acción y cada cuanto tiempo lo harán. No es lo mismo recibir un informe de resultados cada semana a tener que estar detrás de ellos para que te lo presenten.

Valorar la opción de un SEO interno