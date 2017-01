Claves para comenzar a ganar dinero con un e-commerce

La crisis económica que ha dejado sin trabajo a muchos jóvenes que han decidido apostar por el emprendimiento digital unido al auge de las compras online han sido dos de los factores que han propiciado un crecimiento exponencial del comercio electrónico.

Si analizamos el crecimiento de las compras online veremos que los mayores de 65 años son los que menos confían en las compras online y los hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años son la franja mayoritaria que acumula un gasto medio de 51 euros y un 29% del total de operaciones.

Si evaluamos el comercio electrónico por sectores encontramos que el turismo es el que se lleva el mayor porcentaje de la facturación online, llegando incluso al 50% de las compras que se producen por Internet. Destaca la reserva de vuelos, hoteles y transportes.

Cabe también destacar que, en 2015, un 30% de las operaciones e-commerce españolas tuvieron lugar a través de dispositivos móviles, cifra que se ha incrementado este pasado año 2016 y que seguirá en alza el próximo año 2017.

Con todo esto, es posible marcar una serie de claves que cualquier emprendedor digital que quiera ganar dinero con un e-commerce debería tener en cuenta para triunfar en el ámbito de las compras online.

Diseño web y Copywriting, las claves para vender

Un error muy común que cometen los emprendedores digitales recién iniciados es el de n invertir lo suficiente en un buen diseño para su página o tienda online, así como en sus textos. Existe la creencia popular de que el usuario de Internet no lee los textos y eso no es del todo cierto. La escritura persuasiva es una parte fundamental de la venta online, pero hay que saber cómo enfocarla a cada negocio y a cada público objetivo para lograr el máximo número de conversiones. Eso es lo que se consigue con un buen Copywriting que, unido a un buen diseño web, sencillo e intuitivo, que favorezca la experiencia de usuario, serán la clave para captar la atención del potencial cliente y llevarlo hasta donde queremos: realizar la acción.

Dropshipping, un buen comienzo

Montar una tienda dropshipping desde cero o, incluso, comprar una tienda online dropshipping ya montada por otra persona que ahora ha decidido venderla es una de las mejores ideas para comenzar en el mundo del comercio electrónico. La idea parte de la base de encontrar unos buenos proveedores dropshipping que mantengan el stock y realicen el envío, a modo de mayorista. Tú, como minorista, venderás el producto a los usuarios a través de tu tienda online dropshipping, a un precio mayor que el del mayorista. La diferencia entre precios será tu comisión o ganancia.

Este método para vender online es ideal para personas que recién comienzan en el mundo e-commerce. Sin embargo, tiene la desventaja de que la ganancia es menor que si tú dispones de tus propios productos y stock, obviamente. Aun así, se puede generar mucho dinero con el dropshipping y por eso tiendas de diferentes tipos de productos lo integran como método para arrancar.

Por ejemplo, una tienda de Perfumes y cosméticos puede ser creada a partir de este método o directamente puedes contactar con un proveedor de perfumes que te provea de stock y realizar la venta tradicional.

Productos personalizados, la nueva moda

Dicen que la diferenciación es muy importante a la hora de vender en Internet y quizás eso ha sido lo que ha llevado a cientos de negocios vendedores de productos personalizados a triunfar en los últimos años. Desde Lanyards baratos y cintas de cuello hasta camisetas personalizadas, bolígrafos, ropa de bebé… casi todo lo que se te ocurra que pueda integrar sublimación y serigrafía es perfecto para adentrarse en el mundo del e-commerce de productos personalizados.

Por eso, si eres un profesional del diseño y cuentas con los conocimientos necesarios y la maquinaria para ejercer este tipo de actividad, no lo dudes ni un momento y crea un e-commerce para vender productos personalizados. Con un buen posicionamiento orgánico e incluso con solo invertir en publicidad de pago en redes sociales puedes conseguir muy buenas cifras de ventas. Y es una buena forma, fácil y segura, de comenzar en el mundo ecommerce.

Sea cual sea la opción que elijas para comenzar a ser un emprendedor digital y formar parte de ese mundillo de las tiendas online que se ha puesto tan de moda en los últimos años en España, es de vital importancia que consideres la opción de formarte y de aprender posicionamiento web. La mayoría de emprendedores optan por contratar profesionales del Marketing Digital para contar con servicios de marketing para pymes, pero también puedes ser tú mismo el que aprenda todos esos conceptos importantes para aplicar diferentes técnicas de marketing que te lleven a lo más alto del mundo online.

La opción que elijas no tiene que estar reñida con la otra necesariamente. Puedes comenzar contando con el apoyo de un equipo de profesionales del Marketing Digital mientras comienzas tus estudios, y posteriormente ir reduciendo la inversión en esta parte e ir reproduciendo tú mismo las diferentes técnicas aprendidas. No hay mejor forma que aprender que la práctica, pero recuerda que tus ingresos dependerán del trabajo que realices sobre tu e-commerce, así que no está de más seguir contando con el apoyo de profesionales con más experiencia que tú.