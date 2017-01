Carteles con ofertas: el gancho para clientes

Desde hace un par de semanas llevamos viendo en los escaparates carteles con ofertas y rebajas. Y es bien sabido que después de las fiestas llegan las ofertas tan esperadas por los clientes. No es de extrañar que muchas empresas opten por llenar sus vitrinas con letreros y pancartas con los porcentajes de los descuentos y otras ofertas exclusivas para la temporada.

Aun así, las firmas de lujo suelen abstenerse de participar en este tipo de propuestas para sus clientes. Y es que por definición propia, la imagen de una empresa decae cuando reduce sus precios de una forma tan llamativa. Pero al margen de las críticas de antaño algunas firmas de lujo, cada vez más, se van sumado al mundo de las rebajas.

Sin embargo, su figura no se ha visto truncada por tal acción, ya que han conseguido mantener su imagen de marca a través de carteles que no representan las rebajas como un mercadillo. Han conseguido, de esta forma, acercarse a sus clientes sin perder esa representación casi idílica de la marca que representan.

Las empresas que sacan mayor provecho de las ofertas son aquellas que, no sólo ofrecen los mejores descuentos, sino que también han modificado las pancartas al estilo de la marca. Antiguamente, por lo general, sólo podían encontrarse carteles con la palabra “oferta” en varios idiomas y el porcentaje de los descuentos.

Ahora las firmas se centran en realizar diseños exclusivos para cada campaña de ofertas y rebajas, como cuando presentan la nueva temporada. Las tiendas como Imprenta Online 24 son las que se encargan de que el coste de producción de la cartelería no suponga un gasto adicional excesivo. De esta manera, las empresas pueden costearse un diseño llamativo y diferente en cada ocasión en la que deciden comunicar a sus clientes que tienen descuentos.

Las ofertas y descuentos exclusivos son los que invitan de forma directa a los consumidores a conseguir un producto por el que habrían pagado más. Esa es la sensación que siente un cliente al comprar un artículo con el precio rebajado. Son este tipo de acciones las que, actualmente, consiguen captar más clientes debido a que sólo por los carteles la afluencia es mayor y, por lo tanto, todos los productos son incorporados en la mente del consumidor.

La cartelería, sin duda, ha conseguido atraer consumidores que no están decididos a comprar o que no necesitan ningún artículo en concreto. Pero el hecho de haber cambiado la norma en cuanto al diseño de la cartelería ha conseguido que la imagen de las empresas no se pierda detrás de rebajas y muera tras la compra. Es así como el cliente se siente atraído por lo que la empresa ofrece y por lo que representa.

Estamos en el punto en el que las grandes firmas han bajado la cabeza y han asumido que las rebajas son también un símbolo importante dentro de las empresas y que las promociones especiales no tienen por qué quitarle valor a un producto, siempre y cuando la imagen de marca se respete adecuadamente. La función del diseño de los carteles es mantener la representación tradicional de la marca pero con ofertas que no desprestigien la imagen, sino todo lo contrario. Las imágenes y letreros utilizados para este tipo de promociones pueden ser un camino para conectar con un público que mantenga el interés en la firma.