5 consejos antes de pedir un préstamo personal.

Los préstamos personales son productos de financiación que permiten que un consumidor disponga de una determinada cantidad de dinero. Un dinero que posteriormente tendrá que ser devuelto en un plazo previamente pactado y junto al pago de unos intereses y, en algunos casos, de unos gastos generados por la operación.

Además encontramos diferentes tipos de préstamos (también denominados préstamos al consumo) en función de para lo que se destinen: de hecho, en el mercado se pueden encontrar préstamos para la compra de un vehículo, para la reforma de una vivienda, para el pago de los estudios, para viajes o para pagar la declaración de la renta.

Independientemente del uso que vayas a darle, aquí tienes 5 consejos que debes conocer antes de pedir un préstamo personal:

1. Pensarlo bien y no pedir de más

Antes de recurrir a un préstamo personal has de pensarlo bien. Por muy suculentas condiciones que te ofrezcan, ten en cuenta que al fin y al cabo estás contrayendo una deuda que antes o después tendrás que pagar (y con intereses).

¿Realmente necesitas ese préstamo? ¿O puedes apañártelas sin él? Mira también a medio y largo plazo y piensa qué gastos próximos tendrás, para los que quizás sí te haga falta realmente ese dinero (pagar una universidad, comprar un coche en dos o tres años…)

Si te has decidido ya a pedir uno de esos préstamos, lo mejor que puedes hacer es no pedir más de lo necesario. Haz que la deuda sea lo más pequeña posible, no “despilfarres”.

2. Compara y no te fíes de cualquiera

Antes de pedir préstamos personales, debemos comparar entre varias empresas que nos los ofrezcan. Informarnos bien acerca de las características de cada préstamo y barajar cuál nos conviene más. Para ello disponemos de comparadores en Internet que nos ponen las cosas realmente fáciles.

Por supuesto, no te fíes de aquellos que te dan “duros a pesetas” y te ofrecen dinero rápido sin garantías. Puedes llevarte un disgusto cuando veas los intereses que te reclaman pasado el tiempo…

3. A cuantos menos meses lo pongas, mejor

Ten siempre presente que uno de los motivos que hace que los préstamos sean más caros, es la cantidad de meses a los que lo ponemos. El interés sube cuantos más meses tardemos en devolverlo, así que si quieres conseguir que tu préstamo sea más barato, intenta ponerlo al menor tiempo posible.

4. ¿Puedes cumplir los plazos?

Unos plazos para los préstamos personales con los que has de ser realista. No te engañes: ¿puedes cumplirlos? Por mucho que quieras ahorrar al poner el menor número de plazos posibles, tienes que ser consciente de si puedes o no hacerles frente. Si te retrasas pueden incluirte gastos de demora, y si dejas de pagarlo irán contra tus bienes o embargarán tus cuentas.

5. Ten en cuenta la TAE

Por último, no olvides fijarte en la Tasa Anual Equivalente o TAE cuando firmes tu préstamo, ya que hay condiciones que pueden hacer que se encarezca y que no sepas porqué. En la TAE se reflejan todos