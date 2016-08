UGT y CCOO consideran que el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos no contiene un proyecto de país "que permita construir una senda de progreso sólida y duradera" sino que, por el contrario, apuesta por la continuidad de políticas ya fracasadas.

En un comunicado conjunto, los sindicatos subrayan que el documento "150 compromisos para mejorar España" no cuestiona "las nefastas políticas de austeridad extrema que han provocado la actual situación económica, ni la derogación de las dos últimas reformas laborales".

Tampoco plantea una reforma fiscal integral que aumente los ingresos y mejore la distribución de la riqueza, ni la subida del salario mínimo interprofesional, según las fuentes. Sobre este último asunto, los sindicatos recuerdan que el documento propone un complemento salarial "que lejos de atacar la situación actual de precariedad generalizada, la asume y consolida".

En relación con la fiscalidad, sostienen que es un "grave" error que no se aumente el IRPF para los que más tienen y que, incluso, se pretenda reducirlo dos puntos cuando se alcance el déficit público del 3 % del producto interior bruto.

Además, UGT y CCOO insisten en que el acuerdo no establece objetivos de fortalecimiento de las políticas esenciales del estado de bienestar, ni incluye una prestación de ingresos mínimos para personas sin recursos, ni promueve un plan estratégico para la industria.

Los sindicatos lamentan que el acuerdo no otorgue al diálogo social el papel protagonista que debe tener como mecanismo prioritario para abordar reformas en materia económica, social y laboral. En opinión de los sindicatos, la senda de estabilidad no pasa por más reformas de carácter estructural, sino por una estabilidad presupuestaria compatible con las necesidades del país.

En cuánto al mercado de trabajo, UGT y CCOO consideran que el acuerdo debe perseguir tres objetivos fundamentales: reducir el desempleo, acabar con la precariedad y potenciar el capital humano y para ello creen "fundamental" derogar las dos reformas laborales.

"Hasta que no se reviertan -dicen- no podremos generar empleo de calidad y con derechos". También lamentan que el acuerdo no mencione ni una sola medida para lograr la suficiencia de las pensiones, pero siga apostando por mantener la "nefasta" política de exenciones y reducciones en la cotización.