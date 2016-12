Ratificado el déficit de cada autonomía para llegar al equilibrio en 2019

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha ratificado hoy los objetivos de déficit de cada comunidad autónoma para este año y los tres siguientes, de modo que todas se adaptarán al 0,7 por ciento del PIB en 2016, al 0,6 en 2017, al 0,3 en 2018 y al 0 (equilibrio) en 2019.



Éste ha sido el resultado de las dos votaciones efectuadas hoy, una para el techo de déficit de este año y otra para los objetivos de los tres próximos ejercicios. En ambos casos el voto favorable ha venido del Gobierno, de las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia) y de Canarias.



Comunitat Valenciana y Baleares, gobernadas por el PSOE, han sido las únicas en votar en contra, en tanto que seis, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Asturias y Cantabria, se han abstenido. Cataluña no ha podido votar al no estar representada por el consejero del ramo (en su lugar ha estado presente el secretario de Economía del departamento).



El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha adelantado los anticipos a cuenta que correspondería a las comunidades, pues las cuantías estarán supeditadas a que haya Presupuestos en 2017. Las del FLA y el extraFLA, mecanismo para cubrir las desviaciones de déficit, se concretarán en breve.