El precio de la luz marcará este miércoles su récord histórico

Por mucho que las críticas de los consumidores sean cada vez mayores por las subidas tarifarias de las hidroeléctricas, parece que los recibos de la luz no dejarán de crecer, habida cuenta de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará mañana, miércoles, una media de 91,88 euros el megavatio hora (MWh), un 4,5 % más que hoy (87,9 euros) y el nivel más alto desde diciembre de 2013, según datos de OMIE, el operador del mercado.



El precio marcado hoy en el mercado mayorista para el suministro eléctrico de mañana supera en un 4,4 % los 88 euros que se alcanzaron el pasado viernes, que era hasta ahora el tope desde 2013. Los 91,88 euros de mañana son el precio más alto desde el 8 de diciembre de 2013, cuando se situó en 93,11 euros el MWh. No obstante, aún está lejos del máximo histórico diario, registrado el 11 de enero de 2002, que fue de 103,76 euros.



A algunas horas del día, el precio supera los cien euros por MWh, en concreto a las 20:00 horas (101,70 euros), a las 21:00 horas (101,99 euros) y a las 22:00 horas (100,67 euros).



El precio de la luz en el mercado mayorista supone en torno al 35 % del recibo de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones, pero no afecta a quienes han contratado el suministro en el mercado libre, en torno a 13 millones. El 65 % restante del recibo depende de los denominados peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año, y de los impuestos.



La subida del precio eléctrico mayorista responde a la ola de frío -que ha disparado la demanda-, a la escasez de agua y viento -que limita el uso de las plantas hidroeléctricas y los parques eólicos, las dos tecnologías más baratas para generar electricidad- y al encarecimiento del gas natural en los mercados internacionales, combustible que usan las centrales de ciclo combinado.



No obstante, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Fiscalía del Tribunal Supremo investigan la evolución de los precios para comprobar si han existido comportamientos anticompetitivos por parte de algún agente del sector.