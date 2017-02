Los nuevos procesados en el caso Bankia

La investigación del caso Bankia acumula ya más de cuatro años y más de medio centenar de imputados. La Audiencia Nacional, ordenó este lunes al juez instructor del caso, Fernando Andreu, que cite a declarar en calidad de investigados, a las personas responsables de la supervisión de BFA-BANKIA (Banco de España y CNMV) en el momento de constitución y salida a bolsa de la entidad financiera por las supuestas irregularidades.

En concreto, ocho nuevos imputados que, según el auto, que admite parcialmente el recurso interpuesto por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), “autorizaron la salida a bolsa de Bankia, a pesar de tener pleno y cabal conocimiento de la situación en la que dicha entidad se encontraba”. Como principales responsables de la “jefatura” del Banco de España así como de la Comisión Nacional de Valores tendrán que declarar: El ex gobernador del órgano regulador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cinco de sus colaboradores, el ex presidente de la CNMV Julio Segura y el ex número dos del supervisor Fernando Restoy.

Sobre los imputados

Miguel Ángel Fernández Ordoñez

Gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012, ocupó el puesto de presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (ahora Comisión Nacional de Energía) entre 1995 y 1999 y fue secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fernando Restoy

Presidente del Financial Stability Institute del Banco de Pagos Internacional (BIP). En 2008 fue nombrado vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y cuatro años después, en 2012, regresó al Banco de España como subgobernador donde permaneció hasta 2016.

Julio Segura Sánchez

Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 2007 y 2012.

Javier Aríztegui

Subgobernador del Banco de España entre 2009 y 2012, el número dos de Miguel Ángel Fernández Ordoñez. Fue uno de los cinco miembros del Comité Administrativo de Revisión del Mecanismo único de Supervisión, designado por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Tras su salida del órgano supervisor, Aríztegui ingresó en el Comité Administrativo de Revisión del Mecanismo Único de Supervisión europea (MUS).

Mariano Herrera García-Canturri

Director General de Supervisión del Banco de España hasta su dimisión este pasado lunes. Se incorporó al órgano regulador en 1984. En 2011, año de la salida a bolsa de Bankia, ocupaba el puesto de director general del FROB.

Pedro Comín Rodríguez

Director General Adjunto de Supervisión del Banco de España hasta su dimisión este pasado lunes. Se incorporó al órgano regulador en 1991. Cuando se produjo la salida a bolsa de Bankia ocupaba el puesto de coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección.

Pedro González González

Inspector del Banco de España hasta su dimisión este lunes. El año en que Bankia comenzó a cotizar en bolsa él era uno de los inspectores del órgano regulador que supervisó las cuentas de los bancos.

Jerónimo Martinez Tello

Director de Supervisión del Banco de España entre 2009 y 2012. Además fue miembro titular tanto de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito como de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Estas imputaciones se producen a raíz de la cuarta solicitud impulsada por el abogado Herzog. Las imputaciones ya incluyen a los tres actores de la situación de Bankia: el equipo directivo, la auditora Deloitte y parte de la jefatura del Banco de España y la CNMV.