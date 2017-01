Leve caída del 0,08 % de la Bolsa española

La Bolsa española ha cerrado hoy plana, con un ligero retroceso del 0,08 %, y se ha alejado así de los 9.400 puntos, a pesar de que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha defendido su política actual de estímulos monetarios pese al alza de la inflación.



El principal indicador nacional, el IBEX 35, ha caído 7,10 puntos, ese 0,08 %, hasta 9.379,10 puntos, con lo que aumenta las pérdidas semanales al 1,39 % y reduce el avance en el año al 0,29 %.



En el resto de la mayoría de las grandes plazas de Europa se han impuesto las ventas, ya que Londres se ha dejado el 0,54 %; París, el 0,25 %; y Fránfort, el 0,02 %; en tanto que Milán ha avanzado el 0,69 %.



El principal acontecimiento de la jornada ha sido la comparecencia del presidente del BCE, Mario Draghi, quien ha anunciado que el organismo ha decidido continuar con los tipos de interés en el 0 % y con el programa de compras de deuda hasta finales de diciembre.



Draghi se mostró satisfecho con los efectos que su política monetaria ha tenido hasta ahora, y argumentó que no variará su hoja de ruta pese al repunte de la inflación registrada recientemente, porque el alza de los precios debe ser duradero, y no transitorio como en la actualidad.



Además, la Reserva Federal de EEUU (Fed) publicó ayer, tras el cierre bursátil en Europa, su "libro beige", en el que prevé que los salarios y los precios continúen progresando, lo que reflejaría la consolidación de la recuperación económica en el país, y también haría necesario un mayor ritmo de ajuste monetario.



Por ello, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, ha pronosticado que los tipos de interés se elevarán "unas pocas veces" al año hasta 2019.



En el mercado de divisas, el euro ha cerrado a 1,063 dólares; y en el de materias primas, el barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, se ha encarecido por encima de 54 dólares.



Los cierres asiáticos han sido dispares, con una subida de casi el 1 % en el Nikkei japonés, frente a los moderados números rojos registrados en las principales bolsas chinas.



Wall Street, por su parte, ha abierto sin rumbo en una sesión de transición hasta la toma de posesión del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump.



En España, el IBEX 35 cotizaba con cautela en sus primeros compases, a la espera de la aparición de Mario Draghi.



A mediodía, los inversores optaban por las pérdidas y el parqué nacional cedía el 0,41 %, y llegaba a incurrir en pérdidas en el acumulado del año.



Sin embargo, la intervención del presidente del BCE hizo girar al IBEX 35 hacia las ganancias, que finalmente no ha podido mantener, y ha cerrado plano por segundo día consecutivo.



En la jornada de ayer retrocedió el 0,09 %.



Entre los grandes valores del selectivo, Iberdrola ha cedido hoy el 0,78 %; Telefónica, el 0,63 %; Inditex, el 0,40 %; BBVA, el 0,33 % y Repsol, el 0,21 %; mientras que Santander se ha revalorizado el 0,55 %.



Mapfre y Enagás han sido los valores más bajistas del indicador, con caídas del 2,07 % y el 1,75 %, respectivamente.



En el lado contrario, Grifols ha rebotado el 3,83 % y Meliá Hotels, el 3,69 %.



En el mercado continuo, GAM se ha desplomado el 6,25 %, mientras que Service P.S. ha ganado el 4,85 %, en una sesión en la que la Bolsa española ha negociado 3.100 millones de euros.