El Ibex sube el 1,30%

La Bolsa española ha subido hoy el 1,30 % y ha recuperado los 9.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde el pasado 31 de mayo, gracias al impulso de los grandes valores y las compañías ligadas al acero.



Tras romper ayer una racha de cinco días al alza, el principal indicador nacional, el IBEX 35, ha retomado hoy la senda alcista al sumar 115,80 puntos, ese 1,30 %, hasta 9.015,30, con lo que reduce el retroceso acumulado en el año al 5,54 %.



En el resto de grandes plazas de Europa también se han impuesto las compras; Milán ha avanzado el 1,41 %; Fráncfort, el 0,62 %; París, el 0,61 % y Londres, el 0,30 %.



Pese a haber terminado el día con ganancias, los mercados europeos comenzaron con dudas al conocer que la producción industrial de Alemania cayó el 1,5 % en julio, un dato que no esperaban los expertos y que rompe con una tendencia de varios meses al alza.



Además, los inversores están a la espera de la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal de EEUU (Fed) tras el cierre de la Bolsa en España, que podría dar pistas sobre la política monetaria del país, y en Europa, a la reunión de mañana del Banco Central Europeo (BCE).



Los analistas consultados por Efe no prevén una subida de tipos este mes, ni en la zona euro ni en EEUU, aunque en el segundo caso es más probable que el ajuste llegue antes de que termine el año.



En el mercado de materias primas, el petróleo ha cotizado con gran volatilidad, aunque el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, ha subido finalmente hasta 47,60 dólares.



Las referencias asiáticas han sido negativas, ya que Tokio ha perdido el 0,41 %; Hong Kong, el 0,19 % y el índice CSI, que agrupa a las 300 mayores empresas de Shanghái y Shenzhen, el 0,05 %.



De vuelta a España, el IBEX 35 inició la sesión con ganancias del 0,40 %, impulsado por los grandes valores, que comenzaban a repuntar y ponían a tiro los 9.000 puntos.



La Bolsa ampliaba la subida al 0,76 % a mediodía, cuando el resto de Europa olvidaba el mal dato en Alemania y mostraba el mismo comportamiento que el parqué español.



Wall Street ha abierto hoy con un leve retroceso, después de que ayer el índice Nasdaq marcase un nuevo récord histórico, y a la espera del informe que publicará la Reserva Federal.



El euro se ha mantenido en 1,123 dólares, mientras que la prima de riesgo española ha subido hasta 105 puntos básicos.



En una buena jornada para los grandes valores del IBEX 35, los rebotes los ha encabezado Inditex, que se ha revalorizado el 2,51 %; seguido de Telefónica, que lo ha hecho el 2,27 %; Repsol, el 2,06 %; Iberdrola, el 1,48 %; Santander, el 1,47 % y BBVA, el 1,46 %.



La compañía más alcista de la sesión ha sido AcelorMittal, que ha subido el 2,56 %.



Por el contrario, Gas Natural se ha dejado el 0,80 % y Red Eléctrica, el 0,32 %.



En el mercado continuo, Tubos Reunidos ha ganado el 9,09 %; mientras que Montebalito ha cedido el 4,20 %.



Los inversores han negociado hoy unos 1.400 millones de euros.