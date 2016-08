El Ibex 35 finaliza su mejor mes de agosto desde 2012 animado por la evolución de la banca

La Bolsa española ha cerrado su mejor agosto desde 2012 al anotarse una revalorización del 1,51 %, animada por la positiva evolución que ha registrado la banca este mes, que ha estado marcado por la volatilidad de las materias primas y la ya tradicional bajada del volumen de negociación.



Y todo ello, mientras los inversores mantenían toda su atención puesta en la Reserva Federal de EEUU (Fed), que ha elevado la posibilidad de subir los tipos, aunque sin desvelar cuándo.



De esta manera, la Bolsa española ha cerrado en 8.716,80 puntos su mejor agosto desde hace cuatro años, cuando repuntó un 10,13 %.



En aquel momento, esa revalorización fue la mayor en un agosto desde 1993, gracias al impulso de la banca, que celebraba la creación del banco malo y anticipaba la llegada de la ayuda europea.



Hace justo un año, el principal selectivo español, el IBEX 35, contagiado por la desaceleración de la economía china, cayó el 8,24 %, mientras que en el mismo mes de 2014, subió el 0,2 %.



En agosto de 2013, el IBEX 35 perdió el 1,69 %; ahora, en agosto de 2016, el mercado ha avanzado el 1,51 %, aunque inició el mes con cautela, analizando los resultados de los test de estrés de la banca europea, publicados el 31 de julio.



Aunque los bancos españoles solventaron con éxito dichos exámenes, demostrando su solvencia y su capacidad para resistir una hipotética situación de turbulencias económicas, las dudas que suscitaron algunas entidades europeas devolvieron los temores al mercado.



Una desconfianza que no impidió al Tesoro español saldar con éxito una subasta de deuda a largo plazo a principios de mes que se saldó con un menor interés.



Una vez el mercado fue asimilando el resultado de las pruebas llevadas a cabo por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el sector financiero español volvió a las ganancias, y también, la Bolsa nacional, que en la segunda semana de agosto, celebraba la decisión de la UE de no multar a España por superar el déficit público.



Goldman Sachs animaba también al IBEX 35 con un informe en el que estimaba que las entidades cotizadas españolas aumentarán un 40 % su beneficio el próximo año.



Todos estos factores aupaban al IBEX 35 por encima de 8.700 puntos, un nivel que no obstante, perdió pocos días después, afectado por el freno que registraba el crecimiento de Alemania, la eurozona y toda la UE.



En EEUU, los inversores volvían a poner el foco en la posibilidad de una inminente subida de tipos por parte de la Fed, y ello después de que a mediados de mes se publicaron las actas de la última reunión del organismo, que desvelaron que varios de sus miembros estaban a favor de esta opción.



La plena atención que los inversores pusieron en esta cuestión eclipsó otros factores que la Bolsa pasó por alto en agosto como la publicación de datos macroeconómicos positivos o nuevas subastas del Tesoro que se saldaron con menores costes de financiación.



Durante agosto, el Tesoro se ha visto favorecido por una mejora del mercado de deuda, donde la prima de riesgo ha llegado a bajar de 100 puntos básicos por primera vez desde abril de 2015, después de que el rendimiento del bono nacional a diez años tocara mínimos históricos en el 0,916 %.



En la recta final de agosto, se publicaron datos macroeconómicos muy positivos como el crecimiento del PIB español del 0,8 % entre abril y junio. La economía española tiraba, pero la caída de la confianza empresarial alemania volvió a despertar los temores en el mercado, que mantenía el foco puesto en la Fed.



El viernes 26, la presidenta del organismo de EEUU, Janet Yellen, afirmó que "el argumento para un alza de tipos de interés en EEUU se ha fortalecido en los meses recientes".



Con esta declaración, Yellen preparaba a los inversores para una posible subida de tipos antes de que acabe el año, aunque no desveló si lo hará en septiembre o en diciembre.



A la espera de lo que finalmente ocurra, la Bolsa española ha terminado agosto en positivo, al igual que Fráncfort, que ha subido el 2,47 %, en tanto que Londres lo ha hecho el 0,85 % y Milán, el 0,57 %. Por el contrario, París ha caído el 0,04 %.