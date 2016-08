Guindos advierte de que la CNMV se paralizará al no haber Gobierno

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha destacado este jueves que al estar el Gobierno en funciones no puede sustituir a la presidenta y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyo mandato termina el 6 de octubre, lo que implica que este organismo deje de funcionar.



En una entrevista en la COPE, De Guindos ha señalado que la situación del Ejecutivo impide nombrar sustitutos de la presidenta de la (CNMV), Elvira Rodríguez, y de la vicepresidenta, Lourdes Centeno.



El ministro ha incidido en que, por lo tanto, no puede funcionar la comisión ejecutiva de la CNMV, "que es la que regula el funcionamiento de los mercados de capitales, los folletos de emisión, las ampliaciones de capital, la salida a bolsa, las emisiones de renta fija o los fondos de inversión".



De Guindos ha recalcado que al igual que otros organismos reguladores permiten ampliar mandatos hasta que se nombren los sustitutos, en el caso de la CNMV esta circunstancia no está prevista.