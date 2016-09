Europa invierte mil millones de euros al día en necesidades energéticas

Europa gasta mil millones de euros al día para cubrir su necesidad energética y el 53 por ciento de este recurso es importado, ha asegurado el responsable del área de Clima y Energía de la organización ecologista Amigos de la Tierra, Héctor de Prado.



Este experto, quien ha participado hoy en Madrid junto con otros ponentes en la jornada "La Unión de la Energía. El papel del gas y de la eficiencia energética", ha subrayado la "clara dependencia" que Europa tiene en materia de energía, dado que el 90 por ciento del petróleo y el 66 por ciento del gas natural que consume "proceden de fuera".



Durante el seminario, organizado por la ONG Amigos de la Tierra y moderado por el director de Efeverde y Efefuturo de la Agencia Efe, Arturo Larena, se ha debatido sobre la nueva propuesta de la Comisión Europea con la que pretende crear una "unificación energética" para que empresas y ciudadanos obtengan un suministro seguro, asequible y respetuoso con el clima.



En este sentido, De Prado ha explicado que los objetivos de Europa para 2030 pasan por la reducción en un 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar al menos el 27 por ciento del consumo de energía procedente de fuentes renovables.



Otras de las medidas que se contemplan se centran en el aumento de la eficiencia energética en torno al 27 o 30 por ciento, así como que el 15 por ciento de la electricidad generada por Europa se debe transportar a otros Estados miembros.



"Hay dificultades para alcanzar la reducción de emisiones a las que pretende llegar Europa porque los combustibles fósiles, que son los que más emisiones emiten a la atmósfera, continúan recibiendo subsidios elevados", ha recalcado el miembro de Amigos de la Tierra.



El presidente de la empresa Nuevo Modelo de Negocio Energético y asesor en políticas energéticas, Javier García Breva, ha advertido de que el porcentaje de dependencia europeo hacia los combustibles fósiles crecerá hasta el 66 por ciento en 2030 y, además, de que "no hay un solo objetivo concreto para disminuir esa dependencia energética".



"Europa plantea no renunciar a los combustibles fósiles menos contaminantes, lo que supone un eufemismo cuando se trata de plantear su necesidad una política seria", ha lamentado García Breva, quien especifica que tampoco se quiere excluir a la energía nuclear o al "fracking".



La secretaria general de Sedigas, Marta Margarit, ha afirmado que la oportunidad de la economía española recae en llegar al "mix energético" con el menor coste posible para el usuario, donde el gas "forma parte" de él debido a su fiabilidad y porque, a su juicio, "constituye uno de los combustibles fósiles menos contaminantes".



En representación del sector de las energías limpias ha acudido la directora de Termoeléctricas de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Margarita de Gregorio, quien ha criticado como un objetivo pobre y "no vinculante" el 27 por ciento para 2030 en este ámbito.



De Gregorio ha recordado la "amenaza real" del cambio climático provocada por las emisiones procedentes del sector energético, y ha abogado por el uso de las energías limpias y por la eficiencia energética como "medida de mitigación contra el calentamiento global".