El Estado ha recuperado 2.686 millones de los 61.495 que dio en ayudas a la banca

El Estado ha recuperado 2.686 millones de euros de los 61.495 millones de ayudas totales que otorgó desde 2009 al sector financiero, lo que supone veinte millones más que los contabilizados hace algo más de un año.



El Banco de España ha publicado hoy una actualización de las ayudas públicas que el Estado otorgó al sistema financiero durante su proceso de reestructuración, de las que 53.553 millones fueron aportadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).



Otros 7.942 millones de euros provinieron de las propias entidades financieras mediante el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), que se nutre de las aportaciones de la banca.



El Banco de España ha precisado hoy que actualmente, aunque se han recuperado esos 2.686 millones de euros, todavía quedan en poder del FROB las participaciones en Banco Mare Nostrum (BMN) y Bankia, así como las obligaciones obligatoriamente convertibles de Banco Ceiss (ahora opera bajo la marca Banco EspañaDuero) y Grupo Caja 3, que suman 991 millones de euros.



Asimismo, el Banco de España ha recordado que el Estado ha recuperado 1.304 millones de euros tras la desinversión en Bankia, realizada mediante su matriz BFA.



No obstante, ha precisado, que en "su momento" habrá que contabilizar el resultado de la futura desinversión en Bankia y BMN".



Los datos del Banco de España incluyen las ayudas financieras a la banca desembolsadas para su recapitalización; las aportaciones del FGDEC para la adquisición de acciones no cotizadas procedentes de la gestión de instrumentos híbridos; avales, garantías y esquemas de protección de carteras de activos (EPA); créditos extraordinarios concedidos; y aportaciones de capital público a la Sareb, mediante el FROB.



El Banco de España ha recordado el FGDEC estableció un procedimiento para adquirir a los tenedores minoristas las acciones no cotizadas de entidades que fueron controladas por el FROB, que fueron recibidas dentro de los procesos de conversión de instrumentos híbridos en capital.



Los fondos comprometidos por el FGDEC para esta actuación alcanzaron 1.803 millones, según los datos del Banco de España, que ha añadido que el Fondo ha vendido la totalidad de estas acciones, recibiendo por ellas 673 millones.



El sector financiero recibió ayudas mediante avales concedidos por el Estado a las entidades y a las garantías otorgadas al comprador en las ventas de algunas de ellas, fundamentalmente, los esquemas de protección de activos (EPA).