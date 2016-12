España recibe 71 millones de turistas hasta noviembre

España recibió entre enero y noviembre 71,58 millones de turistas extranjeros, lo que supone un aumento del 10,1 % respecto al mismo periodo de 2015 y que en once meses se haya superado el número de visitantes registrado durante todo el año pasado (68,1 millones).



Sólo en noviembre, por España pasaron 4,1 millones de viajeros internacionales, el 9,2 % más, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



De vuelta al acumulado en once meses, Reino Unido se mantuvo como el principal emisor de turistas, con casi 17 millones (el 23,7 % del total) y un incremento interanual del 12,3 %. Por detrás se situaron Francia, con 10,8 millones de viajeros y un avance del 7,1 %; y Alemania, con 10,7 millones de turistas llegados a España y una mejora del 6,1 % respecto a 2015.



Los mayores incrementos correspondieron a irlandeses, con un repunte del 22,7 % (1,74 millones), y portugueses, con un ascenso del 15,8 % (1,87 millones).



Destaca también la recuperación del mercado ruso, que entre enero y noviembre creció el 1,8 % (0,92 millones), pese a que en el undécimo mes del año el número de llegadas procedentes de ese país descendió el 17,6 %.



El destino preferido por los turistas internacionales fue, una vez más, Cataluña, que en once meses recibió 17 millones de viajeros (el 23,8 % del total) y se anotó una mejora del 3,8 % más respecto al año pasado.



Baleares, con 12,9 millones de visitantes (+12 %); Canarias, con 12 millones (+12,7 %); Andalucía, con 10,1 millones (+12,9 %); Comunidad Valenciana, con 7,4 millones (+16,8 %) y Madrid, con 5,3 millones (+12,6 %), destacan entre las opciones favoritas entre los viajeros foráneos.



Durante su estancia, la mayoría de estos turistas optó por el alojamiento de pago (hoteles, albergues, cámping o viviendas de alquiler), con 56,5 millones de usuarios y un aumento interanual del 11,6 %.



También creció el uso de viviendas en propiedad, de familiares o de amigos y de otro tipo de alojamientos no de pago, que fueron la opción elegida por 15 millones de viajeros, el 5 % más.



El número de viajeros que no pernoctó en el país retrocedió el 2,4 %, hasta los 37,3 millones; en tanto que la estancia mayoritaria entre los viajeros internacionales fue de cuatro a siete noches, con 33,27 millones de usuarios (el 10,1 % más).



La mayoría de los viajeros, en concreto 61,3 millones (+9,7 %), llegó a España por ocio o vacaciones, mientras que 4,3 millones, el 1,6 % menos, llegó al país por negocios.



El transporte aéreo siguió siendo la principal vía de acceso a España, con 57,38 millones de viajeros (el 11,4 % más); seguido del transporte por carretera, con 12,3 millones (el 4,7 % más).



Gran parte de los visitantes, 49,8 millones (el 8 % más) llegaron sin paquete turístico; mientras que aquellos que los que optaron por un viaje organizado crecieron el 15,3 %, hasta los 21,7 millones.