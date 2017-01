La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, se ha mostrado hoy confiada en que el Gobierno aprobará este viernes el real decreto ley en el que se establecerá un sistema extrajudicial para que los consumidores puedan reclamar lo que les hayan cobrado de mas por las cláusulas suelo.



Garrido ha recordado que el aplazamiento en la aprobación de la norma, que se esperaba el pasado viernes 13 de enero, se debió a que el Gobierno estaba buscando consenso con el resto de grupos para aprobarla.



"Estamos hablando con los partidos", ha dicho Garrido, quien en una rueda de prensa para analizar las previsiones del Fondo Monetario Inyernacional (FMI) sobre España, ha manifestado que a todos los grupos les preocupa todo aquello que pueda afectar a la protección del consumidor.



"Todos estamos de acuerdo en las líneas generales de acortamiento de plazos para la resolución del problema, que no sea costoso para los consumidores, y que sea obligatorio para las entidades financieras", ha dicho Garrido, para quien con esa base, se está tratando de unificar un texto que espera, se pueda aprobar este viernes.



"El retraso de su aprobación se debe a que se está buscando el consenso. Una vez se logre será defendido por todos los partidos políticos que se sumen", ha añadido.



Por último, y preguntada por las críticas lanzadas por algunas asociaciones de usuarios como Adicae, que ha denunciado que el Gobierno no se había reunido con ellos para tratar este asunto, Garrido ha explicado que el Ejecutivo no tiene ningún problema en entrevistarse con ellos.



No obstante, ha indicado que el papel de las asociaciones de los consumidores, una vez que el gobierno legisla, y hay acuerdo con el resto de grupos, "va a tener un protagonismo muy importante para la defensa de los consumidores".