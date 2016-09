La economía crecerá el 3,1 % en 2016 y el 2,3 %, en 2017, según BBVA

BBVA Research ha mantenido sus perspectivas de crecimiento del PIB español en el 3,1 % para 2016 y en el 2,3 % para 2017 que ya avanzó en agosto, pero ha advertido de los riesgos a la baja de cara al próximo año derivados del "brexit" y de la incertidumbre sobre la política económica en España.



En el Observatorio Económico España publicado hoy, la entidad confirma "la continuidad" de la recuperación económica española del segundo semestre de 2016, y estima que el tercer trimestre será el quinto consecutivo en el que se registrará un crecimiento de en torno al 0,8 %, aunque vaticina una ligera desaceleración en la creación de empleo.



El informe explica que las mejores perspectivas para este año se deben a la continuidad de "los vientos de cola" que están favoreciendo a la economía española, como son una política monetaria expansiva, los bajos precios del petróleo, un impulso fiscal mayor al previsto y la incertidumbre en mercados competidores del sector turístico español.



La situación cambia en 2017, año para el que la entidad espera un frenazo del crecimiento debido a los posibles efectos negativos del "brexit" -que calcula que restará cuatro décimas de PIB-, de una política fiscal menos favorable y de las dudas sobre la futura política económica a la espera de que se constituya el Gobierno.



Pese a ello, BBVA Research señala que el crecimiento esperado en 2017 permitirá la creación de alrededor de 800.000 puestos de trabajo y la reducción de la tasa de paro al 18,2 % al final del año.



El observatorio destaca que la demanda doméstica privada, y en particular el consumo de los hogares, sigue siendo el motor del crecimiento económico a pesar de la incertidumbre existente y espera que este factor siga siendo decisivo para el avance de la economía en los próximos trimestres.



Para este año prevé un crecimiento del consumo de las familias del 3,3 %, mientras que para el año próximo lo rebaja al 2,3 % ante el esperado deterioro del escenario económico, lo que considera que también puede estar condicionando la puesta en marcha de algunos proyectos de inversión.



Respecto al sector exterior, la entidad observa señales positivas en las exportaciones de bienes y servicios, potenciadas por el turismo exterior, pero cree que la evolución de las ventas al exterior irá a peor el año que viene por el efecto del "brexit" sobre la economía del Reino Unido y sobre la demanda global.



Además, los precios del petróleo aumentarán de media un 11 % en 2016 y un 8 % en 2017 por encima de lo que la entidad había calculado a principios de este año.



En cuanto a la política fiscal, BBVA Research cree que el déficit solo se reducirá en 0,6 puntos porcentuales este año (hasta el 4,4 % del PIB) a pesar del elevado crecimiento del PIB, debido a que se sigue aplicando una política fiscal ligeramente expansiva por parte de las administraciones públicas.



De esta forma, el déficit quedará este año por debajo del objetivo comprometido (4,6 % del PIB), algo que no será posible lograr en 2017, en el que se reducirá solo al 3,6 % del PIB si no hay cambios en la política fiscal, frente al 3,1 % exigido por Bruselas.