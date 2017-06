¿Tu economía está en alerta roja?.

Si al llegar a fin de mes el estado de tu cuenta bancaria desalienta tu corazón… Puede que haya llegado el momento de tomar medidas contundentes de manera inminente para transformar la situación de gasto incontrolado en una de ahorro inteligente.

"Hay muchas cosas en la vida más importantes que el dinero. ¡Pero cuestan tanto!". (Groucho Marx)

Está confirmado que la felicidad está directamente relacionada con el nivel de ingresos hasta llegar a una determinada cantidad… 50.000 dólares anuales. Así que, aunque no sea el único requerimiento para ser feliz, está claro que es indispensable para conseguirlo.

¿Por qué entonces no dedicamos parte de nuestro tiempo a idear un plan estratégico para conquistar la felicidad financiera?

¿Para qué ahorramos?

La clave del ahorro es tener un objetivo, ése será el motor que nos lleve a seguir un programa que nos ayude a conseguir el estilo de vida que deseamos y la tan ansiada libertad financiera.

Para empezar, seguramente todos conocemos nuestros ingresos mensuales, pero lo que no es tan habitual, es saber lo que nos gastamos cada mes y en qué. Para empezar a ahorrar el primer paso es identificar el gasto. La única forma de controlar nuestro dinero es conocer su trayectoria. Analizar el gasto y pensar en qué se puede ahorrar. A veces incluso, la cuestión no será en qué puedo ahorrar, sino cómo puedo comprar de manera que ahorre más, lo que llamamos el coste de oportunidad. Una simple hoja de Excel para ir anotando uno por uno todos los gastos que efectuemos puede ser la solución a muchos a nuestros problemas financieros. Esto implica cierto nivel de compromiso, ya que es imprescindible conocer la totalidad del gasto para poder elaborar un presupuesto personal.

Mucho cuidado con “el gasto hormiga”, aquellos pequeños gastos diarios que van sumando céntimo a céntimo, no lo vayamos a descuidar fijándonos tan sólo en los grandes pagos como la hipoteca, el préstamo del coche, el agua, la luz…

El segundo paso es elaborar un “presupuesto de gastos.”

“Un plan no es nada, pero la planificación lo es todo” (Eisenhower)

Evitaremos a toda costa caer en uno de los errores más habituales… Permitir que nuestro nivel de ingresos sea el que defina el presupuesto. La idea de “gasto más cuanto más gano” provoca que no seamos cautelosos y nos veamos en situaciones complicadas cuando surgen imprevistos por no haber ahorrado, como la pérdida del empleo etc.

Un truco para que el ahorro no afecte a nuestro estilo de vida, sería planificarlo en base al 15% de nuestros ingresos. De esta manera, nos resultará mucho más satisfactorio al no suponernos grandes sacrificios.

El tercer paso consiste en fijar los objetivos de ahorro. Es decir, podemos fijar unos plazos a corto, medio y largo plazo para alcanzar las metas fijadas. Esto nos ayudará a perseverar en nuestra estrategia de ahorro.

Dentro de nuestro presupuesto de gastos podemos destinar una cantidad al ahorro convencional, separa una parte cada mes y no la toques, y otra a la inversión (solo invirtiendo aquella cantidad que estemos dispuestos a perder en caso de que vengan mal dadas, y no el dinero de la universidad de los niños, por ejemplo). La llegada de Internet facilita las cosas a la hora de invertir, ya que las opciones disponibles son muchas y variadas;

Invertir en acciones de empresas consolidadas o prometedoras startups que participen del mercado de valores, con una visión a largo plazo.

También podemos elegir invertir a más corto plazo, con instrumentos financieros para operar como los CFD, los cuales están vinculados a las fluctuaciones en el precio de un activo subyacente como puedan ser materias primas, acciones de empresas, índices etc. Se trata de un producto financiero complejo no adecuado para inversores inexpertos, debido a que las perdidas pueden superar con mucho la inversión inicial.

En la red existen muchos portales que ofertan formación financiera gratuita, lo que nos permite conocer con facilidad los valores más interesantes en los que podemos invertir y conseguir así unos ingresos extra.

¿Y si nos ayudamos con la tecnología…?

Hoy en día existen numerosas apps que permiten que controlemos nuestras finanzas desde el mismo móvil, llevando el registro de ingresos y gastos, transacciones y movimientos que realicemos… Son herramientas muy útiles y potentes con las que cualquiera puede gestionar sus finanzas y cumplir sus objetivos de ahorro. Entre ellas Money Lover, Mi Presupuesto, Andro Money Free, Fintonic, Wallet… Controlar el gasto nunca había sido tan simple.

En definitiva, la clave para nuestra felicidad financiera se encuentra en la combinación adecuada entre el ahorro y la inversión en buenas oportunidades. Saber qué queremos hacer con nuestro dinero es esencial para estructurar una estrategia que nos permita ahorrar frenando la incertidumbre, brindándonos tranquilidad y concediéndonos independencia.