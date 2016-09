Alta volatilidad, caídas generalizadas bursátiles, retornos decrecientes, más de 13 billones de dólares en bonos a tipo negativo. La situación en los mercados financieros es tan atípica como histórica, marcada por la volatilidad y caída de la rentabilidad. Ante tal panorama la típica pregunta que siempre se hacen los inversores, "¿dónde invierto mi dinero?" no solo ha ganado una importancia vital sino que cada vez es más difícil de responder.

Lo que se había detectado en los últimos meses lo han puesto de relieve una serie de informes, uno de los más importante fue el elaborado por el gigante McKinsey Global Institute: ‘Dismishing Return: Why Investors May Need to Lower Their Expectations’.

El estudio concluía -tras analizar la evolución los rendimientos desde hace 30 años junto con los presentes y futuros- que si en las últimas tres décadas la tendencia y rendimientos habían sido muy positivos, ésta parecía agotarse en el presente para ser imperceptible en el futuro.

Detrás de está situación existen diversos factores que explican la tendencia: Por una parte, la política económica ha limado los intereses hasta situar 13 billones de bonos en negativo. Por otro lado, el débil crecimiento mundial lastra los resultados empresariales. Por último, los precios no despegan debido al efecto deflación que exporta China.

En definitiva, para obtener la misma rentabilidad se necesita tomar un mayor riesgo y eso puede ser peligroso. El Financial Times reflejó cómo en 1995 se podía conseguir una rentabilidad del 7,5% solo con una cartera de bonos, mientras que en 2015 para alcanzar la misma rentabilidad se necesita asumir riesgo en renta variable en casi un 80% de la cartera.

Sectores atractivos

A pesar de todo, existen diversos campos en los que todavía es atractiva la inversión. Sectores como el bancario, que parecen infecciosos, presentan importantes oportunidades. Si bien no a través de acciones, sí para firmas saneadas a través de deuda subordinada, en España algunas emisiones de este estilo han llegado a alcanzar el 7% de rentabilidad.

También han adquirido importancia inversiones que generan flujos constantes y sin demasiado riesgo. Las Socimis en España, o los famosos Reits de países anglosajones, cumplen con las condiciones de este tipo de inversiones de flujos pequeños pero constantes y riesgo limitado salvo cambios normativos importantes.

Otro elemento que ha adquirido importancia son las divisas, ya sea a través del Forex para operar con la liquidez o para sacar rentabilidad a bonos negativos. La liquidez ha adquirido especial importancia en las carteras de inversión en los últimos meses y ésta se da en las carteras por dos vías: A través de las denominadas repos (activos de recompra muy líquidos) o en inversiones muy liquidas como las del Forex.

No perder de vista las divisas

El mercado monetario, Forex, es el más grande y líquido que existe, en el que puede invertir cualquiera a través de distintas plataformas como la de "Blackwell Global". Las divisas adquieren una doble importancia en las carteras, por un lado debido al efecto inversión para mantener ociosa la liquidez y en segundo lugar por las posibles apreciaciones que repercuten directamente sobre los bonos de deuda.

La evolución de las divisas es una de las causas por las que se siguen comprando bonos a pesar de estar con rentabilidad negativa. Los inversores esperan que los bonos, emitidos en moneda nacional del país, se aprecien junto con una apreciación de la divisa local frente al tipo de cambio con otras monedas. El motivo es que los bonos de países que no están sujetos a la denominada guerra de divisas, esto es la continua depreciación de la misma (como el yuan o el dólar), se revalorizan gracias a la apreciación de la moneda. Un claro ejemplo de ello son países como Suiza, que tiene hasta su bono a diez años en negativo.

En definitiva, los mercados viven un momento atípico en el que cualquier noticia los tumba de manera preocupante -el Brexit supuso la mayor caída del Ibex en la historia-. Por ello, cada vez es más difícil generar una cartera segura y con cierta rentabilidad. Paciencia y no perder de vista mercados como las divisas.