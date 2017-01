Diez comunidades arrancan 2017 con los presupuestos prorrogados

Sólo Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra han estrenado 2017 con nuevos presupuestos, mientras que las otras diez autonomías se han visto obligadas a prorrogar las cuentas de 2016, aunque la previsión de casi todas ellas es tener nuevos números este primer trimestre.



La incertidumbre política del 2016, con un Gobierno en funciones hasta noviembre, ha condicionado las cuentas de todas las instituciones públicas, empezando por el propio Ejecutivo, que ha prorrogado las suyas.



Comunidades y ayuntamientos han tenido que esperar a diciembre para que el Gobierno les trasladara todas las cifras necesarias para confeccionar sus presupuestos, y a varias autonomías apenas les ha dado tiempo ni a empezar su elaboración.



Y menos aún teniendo en cuenta que, salvo en Galicia, que ha tenido elecciones este año, no hay mayoría absoluta en solitario de ningún partido en ninguna comunidad, lo que dificulta la aprobación de leyes como la presupuestaria y obliga a negociar a varias bandas, incluidos los partidos que forman gobiernos de coalición.



Quienes más fácil lo han tenido han sido precisamente esas autonomías en las que hay gobiernos estables de coalición, como la Comunidad Valenciana, Baleares o Navarra, y también en Canarias, pese a que justamente estos días se ha ido al traste el pacto de gobernabilidad que tenían CC y PSOE.



Dos gobiernos socialistas en solitario como los de Andalucía y Asturias también han cumplido el reto y han logrado llegar a 2017 con los nuevos presupuestos en vigor.



Ha sido en el primer caso con el apoyo de Ciudadanos, mientras que en Asturias, ha tenido que ser con un acuerdo con el PP -al que se sumó también Ciudadanos- tras fracasar las negociaciones con Podemos y de que la dirección de IU rechazase la abstención.



También el Ejecutivo en minoría del PP en Murcia llega con los deberes hechos, casi en tiempo de descuento, ya que fue el pasado 30 de diciembre cuando el proyecto presupuestario superó todas las trabas parlamentarias, tras aceptar incorporar las enmiendas parciales presentadas por Ciudadanos.



En cambio, han prorrogado sus cuentas el resto de comunidades, tanto las gobernadas por el PP como las del PSOE, además de Cataluña y País Vasco y Galicia, en estas dos últimas porque hubo elecciones el 25S.



No obstante, la Xunta de Galicia se ha apresurado con los números y ya ha aprobado el anteproyecto de ley e, incluso, se han producido las comparecencias en el Parlamento antes del debate de totalidad, que será este mes de enero, para su aprobación definitiva el 6 y 7 de febrero.



Más despacio van las cosas en Aragón, donde el Gobierno del PSOE-CHA ha intentado sin éxito negociar los presupuestos con Podemos y ha anunciado que no los presentará en las Cortes si no tiene garantizado que se puede iniciar su tramitación.



Los votos de Podemos son deseados igualmente por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, al que el partido morado exige como contrapartida el impulso de una ley integral de garantías, que permita declarar procedimientos de emergencia ciudadana la garantía de vivienda, de suministros básicos de luz o agua, y de renta.



Cantabria ha tenido que prorrogar sus cuentas por primera vez en años, aunque espera que puedan estar en febrero, aunque para ello el Gobierno de coalición entre los regionalistas y los socialistas deberán contar al menos con uno de los tres diputados de Podemos, como ocurrió con el presupuesto de 2016, o con los dos de C's.



El Gobierno de La Rioja ya se dio prisa a comienzos de diciembre a acordar la prórroga de los presupuestos de 2016 de forma "transitoria, circunstancial y coyuntural, producida por la situación de la política nacional". Para su tramitación parlamentaria se prevé habilitar el mes de enero.



Tramitándose están asimismo las cuentas de Extremadura, ahora en la etapa de presentación de enmiendas parciales, tras el rechazo de la de totalidad, que solo presentó Podemos y que contó, además de con el voto en contra de los socialistas, con el del PP y Ciudadanos.



Ni en Castilla y León ni en Madrid, gobernadas en minoría por el PP, tienen todavía proyecto de presupuestos, si bien en ambas comunidades esperan tener las cuentas de este año listas en este primer trimestre.