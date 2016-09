El consejero delegado de Caixabank critica la falta de Gobierno

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, se ha mostrado crítico con la falta de estabilidad política que reina en España tras dos convocatorias electorales fallidas. En un desayuno informativo, Gortázar ha asegurado que su entidad habría tenido "mayor inversión y mayor crecimiento del crédito" en un contexto de estabilidad, aunque ha indicado que este ejercicio está siendo de "importante recuperación".

"La ausencia de Gobierno no es una buena noticia, pero no podemos medir lo que no pasa", ha precisado y a la vez ha deseado que se forme un gobierno tras las negociaciones que se mantienen en estos momentos.

Acuerdo "bueno" para Cataluña

Gortázar también ha hablado sobre la situación en Cataluña y ha defendido que haya diálogo para alcanzar un acuerdo "bueno". "Confiamos en que nuestros políticos van a llegar a ello", ha explicado.

Además, ha incidido en la importancia que tiene para su compañía el mercado español, donde uno de cada cuatro clientes bancarios tiene a Caixabank como su banco de referencia. "Caixabank quiere ser catalana en Catalunya, vasca en País Vasco y madrileña en Madrid. A eso nos dedicamos y ese es nuestro plan", ha incidido.

Desinversión en Gas Natural

El consejero delegado de Caixabank ha defendido la venta del 20% de Gas Natural Fenosa por parte de Repsol y Criteria Caixa a GIP que, según ha explicado, se ha realizado a un "precio atractivo" y es "buena para los dos" grandes socios del grupo energético.

"Nos alegra que Criteria haga la operación. Si la ha hecho con Repsol es porque les interesaba", afirmó el directivo, cuyo grupo se encuentra al mismo tiempo "muy satisfecho" con su actual participación en la petrolera dirigida por Josu Jon Imaz, en la que Caixabank es el principal accionista.