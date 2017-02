La Bolsa española cae un 0,17 % tras la apertura

La Bolsa española ampliaba las pérdidas del inicio de la sesión y caía un 0,17 % minutos después de la apertura, y ello, una jornada después de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) decidiera mantener sin cambios los tipos de interés.



A las 9:20 horas, el principal indicador nacional, el IBEX 35, se situaba en los 9.315,10 puntos, tras restar 15,70 unidades, equivalentes a ese 0,17 %, con lo que sus pérdidas en el acumulado del año ascendían al 0,39 %.



En Europa, la jornada estará marcada por la presentación del libro blanco sobre el "brexit" ante el parlamento británico, para especificar los objetivos de la negociación.



Además, el Banco de Inglaterra presenta su informe trimestral sobre la inflación y fija los tipos de interés en el Reino Unido.



Por otro lado, Eurostat publicará los datos sobre los precios de la producción industrial de diciembre.



A la espera de conocer todos estos datos y en una nueva jornada de presentación de resultados, los parqués europeos comenzaban la sesión a la baja, con pérdidas del 0,34 % en Fráncfort, donde se conocía que Deutsche Bank perdió 1.402 millones en 2016, un 80 % menos.



París también caía un 0,24 %; Milán, un 0,17 %; y Londres, un 0,10 %.



Fuera del Viejo Continente, la bolsa de Shanghái permanece cerrada por las celebraciones del Año Nuevo, mientras que en Japón, el Nikkei retrocedía un 1,22 %.



Por su parte, Wall Street se anotó ayer una subida del 0,14 % en el Dow Jones, ajena a la primera reunión de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. con Donald Trump como presidente del país.



La Fed no movió tipos ni dio ningún indicio sobre sus planes sobre políticas monetarias, a pesar de que se esperan varias subidas de tipo a lo largo de 2017.



En Estados Unidos, el mercado conocerá hoy los resultados de 2016 de Visa, Amazon o The New York Times, entre otros.



En el mercado de materias primas, el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se situaba en la apertura en los 56,58 dólares, mientras que en el mercado de divisas, el euro subía hasta los 1,0782 dólares.



De vuelta al mercado español, justo en la apertura se conocía que el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en enero en 57.257, hasta las 3.760.231 personas.



Además, el Tesoro celebrará hoy una subasta en la que espera captar hasta 5.000 millones en deuda a largo plazo.



En lo referente a la cotización del IBEX 35, los resultados de CaixaBank no han impulsado las compras en el sector bancario, a pesar de que la entidad registró en 2016 su mejor resultado desde 2011, al ganar 1.047 millones, un 28,6 %.



Así, sus acciones caían un 0,97 % minutos después de la apertura.



Por su parte, los grandes valores del selectivo registraban pérdidas, a excepción de Repsol se revalorizaba un 0,44 % y Santander, con un leve 0,02 %.



En la parte contraria, BBVA cedía un 1,15 %; Telefónica, un 0,48 %; Inditex, un 0,36 %; e Iberdrola, un 0,02 %.



Las acereras lideraban las subidas con ganancias del 2,32 % en ArcelorMittal y del 2,22 % en Acerinox, mientras que en el lado de las caídas, Grifols retrocedía un 1,13 % e IAG, un 1,12 %.



En el mercado continuo, GAM rebotaba un 3,23 % e Inmobiliaria del Sur caía un 3,77 %.