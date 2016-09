La Bolsa cae el 0,14% poco después de la apertura y pierde los 9.100 puntos

La Bolsa española, que comenzó el día de hoy con pérdidas de casi el 0,40 %, reduce minutos después de la apertura ese retroceso hasta el 0,14 %, con el que no obstante, ha perdido el nivel de los 9.100 puntos.



En concreto, a las 9.15, el principal selectivo español, el IBEX 35, se deja 13,60 puntos, el 0,14 %, hasta los 9.089,30 puntos, con lo que las pérdidas anuales se elevan al 4,78 %.



No obstante, en la semana, el mercado registra una revalorización del 2,03 %.



La Bolsa española, después de decantarse ayer por las ganancias, a diferencia de la mayoría de plazas europeas, cotiza hoy a la baja, y se aleja de los máximos desde finales de mayo que registró en la jornada previa, cuando superó los 9.100 puntos.



Después de varias sesiones en positivo, los inversores se decantan por la recogida de beneficios, con el precio del crudo a la baja, en 49,50 dólares.



Igualmente, el euro, que subió con fuerza ayer, después de que el Banco Central Europeo (BCE) no aprobara nuevos estímulos monetarios, baja hoy, hasta 1,12 dólares.

Valores

En una jornada en la que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro abordaran la situación fiscal de España y Portugal, la Bolsa española se ve arrastrada por la mayoría de grandes valores del IBEX 35 menos Repsol, que sube el 0,16 %.



Por su parte, Inditex cae el 0,99 %; Santander, el 0,62 %; Telefónica, el 0,44 %; BBVA, el 0,17 %; e Iberdrola, el 0,10 %.



ArcelorMittal lidera las pérdidas del IBEX 35 al ceder el 1,08 %, en tanto que CaixaBank es el valor más alcista en la apertura al subir el 1,16 %.



En el mercado continuo, GAM destaca al perder el 4,55 %, mientras que en el lado opuesto se sitúa Urbas, con un alza del 9,09 %.