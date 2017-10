Una ayuda cuando más se necesita

La liquidez económica es algo que hoy se tiene y mañana no. El dinero, y más ahora que se usan tanto las tarjetas y menos el efectivo gracias a las últimas tecnologías, es algo intangible. Puede desaparecer tan rápido como ha venido. Lo peor es, que cuando desaparece, es cuando más falta hace. Debido a la crisis económica que el país lleva arrastrando varios años, los bancos dejaron de conceder préstamos y créditos. Hasta para aquellos clientes que nunca habían tenido problemas en que se les diera un crédito, se endurecieron los requisitos. Esto hizo que la mayor parte de las personas que necesitaban una ayuda económica no pudieran acceder a ella tan fácilmente como se hacía antes. Los bancos tenían miedo de quedarse sin sus activos y cerraron la línea de crédito casi por completo.

Pero la realidad es que muchas personas necesitan de esos préstamos, ya no solo para hacer frente a pagos grandes, también para poder pagar pequeñas deudas que de vez en cuando aparecen sin que se las espere. La casa o el coche, son cosas materiales que se pueden estropear en cualquier momento. Los electrodomésticos que hay en casa también. Estas no son cosas que cuesten poco dinero ni a la hora de arreglarlas y, mucho menos si tienes que comprar algo nuevo. Y siempre ocurre lo mismo, cuando menos dinero hay en la cuenta corriente más pagos se juntan y más imprevistos aparecen. En estos casos, se necesita una solución rápida y sencilla para obtener dinero en poco tiempo. ¿Dónde se puede acudir?

A quien acudir cuando se necesita algo de liquidez

Ante estos problemas que surgen y cuyo problema es la falta de efectivo para poder solucionarlos, aparecieron las empresas financieras de créditos rápidos y microcréditos. Estos préstamos se conceden a casi cualquier persona, en muchos casos no se necesita mucho papeleo para poder acceder a esto créditos. Llegan a ser una solución eficaz para esas emergencias que uno tiene y que desea resolver de manera rápida y fácil.

El hecho de que la mayoría de los bancos ya no concedan créditos o no sea tan fácil conseguirlos ha hecho que, como dice el diario Elpespunte, el recurso más usado en estos casos sea llamar a una empresa financiera de créditos rápidos.

En algunos de estos casos la gente no necesita mucho dinero, quizá, solo sea una emergencia que ha surgido y es una cantidad pequeña de la que realmente necesita disponer. Para este tipo de créditos no hace falta ir a un banco, pasarse horas rellenando papeleos y esperar otro tanto de tiempo para saber si te lo conceden o no. Con los créditos rápido y microcréditos se puede obtener el dinero que se desea sin rellenar mucha documentación, a veces sin tener que acreditar tener una nómina y en poco tiempo obtienes la respuesta, en ocasiones, en tan solo 24 horas ya se sabe si el préstamos está concedido o no. La facilidad con que se consigue el dinero es una de las razones por las que muchos deciden lanzarse a ellos.

Ventajas de los créditos rápidos y microcréditos

Una de las ventajas, de la que ya se ha hablado, es la rapidez con que se puede conseguir tener el dinero en la cuenta bancaria. Con los créditos rápidos se obtiene una respuesta a más tardar en un día. A las 48 horas ya es posible tener el dinero solicitado en la cuenta del banco. Con los microcréditos es incluso mucho más rápido porque, al ser cantidades muy pequeñas, en solo unos minutos se puede recibir una contestación.

Lo que los hace muy prácticos es que no se suele pedir demasiada información. No hay que rellenar páginas y páginas de documentación. Tampoco es necesario, en muchos casos, presentar avales por eso la concesión es muy rápida. Otra ventaja es que no hay que presentar una nómina para demostrar que puedes devolver el dinero. Quizá si pidan que se demuestre que se tienen ingresos, pero eso es lógico, hay que pensar que las empresas no van a dar dinero porque sí, pero la mayor parte de los casos los créditos son concedidos rápidamente.

Hay casos en los que una persona puede que se encuentre en situación de estar en una lista de morosos. ¿Qué es esta lista? En ella las empresas apuntan a aquellos clientes que son deudores y que no han pagado. A veces, es difícil salir de esa lista, puede que tal vez el dinero se necesite para poder pagar esa deuda que ha hecho que la persona se encuentre entre los morosos. A algunas empresas financieras no les importa si alguien está en esas listas. Confían en que las personas son responsables y que devolverán el dinero prestado. Si uno se encuentra registrado en una lista de morosos deberá buscar entre las empresas que ofertan préstamos y que los conceden aunque se esté en esas molestas listas. Para todo hay una solución.

Cómo buscar los mejores créditos rápidos y microcréditos

Aunque la ventaja de usar este método es poder conseguir dinero fácil y rápido, tampoco hay que quedarse con la primera empresa que uno visita. Gracias a Internet podemos encontrar los mejores sitios para comparar entre créditos y poder tomar la decisión más acertada en nuestro caso.

La cantidad de empresas de créditos rápidos ha ido creciendo con el paso de los años, la oferta es muy grande, y siempre es mejor cerciorarse de que la empresa que se contrata es la que mejores condiciones pone. Las páginas comparativas de precios pueden ser la solución para encontrar el mejor crédito para cada caso.

Todo estamos acostumbrados a usar Internet para buscar todo tipo de artículos, compras, ocio y comparadores de seguro, para el tema de los créditos rápidos también se pueden encontrar páginas donde se comparan y en las que se puede ver con mucha claridad lo bueno y lo malo de cada empresa para acertar a la hora de tomar una decisión.