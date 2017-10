Ahorrar dinero en la factura de electricidad y ayudar al medio ambiente es posible con Factor Energía

La situación económica de millones de personas se ve afectada por los altos costos en la factura de la electricidad, sobre todo durante las temporadas de calor, ya que tener que pagar altas cantidades de dinero por un servicio básico como la electricidad es una gran desventaja.

Afortunadamente en la actualidad existen algunas alternativas que permiten ahorrar algo de dinero al regular la factura eléctrica sin la necesidad de disminuir el consumo o eléctrico o de alterar la calidad de vida. En esta ocasión hablaremos de factor energía y de las ventajas que supone como una alternativa verde y económica.

Es normal que la gente se acostumbre a lo que tiene y lo que conoce, de forma que, cuando aparece una nueva alternativa, la gente suele tener miedo a ese cambio, miedo a probar algo que no conocen y que sea peor que lo que tienen.

Esto es lo que ocurre en la actualidad dentro del mercado de compañías eléctricas, en donde la gente piensa que la mejor opción son las grandes compañías que conocen de toda la vida, ya que de otra forma, podrían encontrarse con problemas eléctricos en su hogar, algo que todos quieren evitar.

Pero lo cierto es que eso está demasiado lejos de la realidad, ya que los servicios de Factor Energía tienen la mejor calidad posible, mucho mejor de lo que muchos imaginan, gracias a más de 18 años de experiencia en el sector y a todas las novedades que han introducido para brindar un servicio moderno adaptado a la tecnología y los pensamientos actuales.

¿Por qué factor energía es la mejor opción para renovar el servicio eléctrico del hogar o el negocio?

Las grandes compañías, las de siempre, prometen reducir precios y mejorar el servicio, pero son promesas vacías que llevan años en espera y que posiblemente así estén por muchos años más, de forma que, el cliente siempre termina recibiendo medias verdades y un servicio de poca calidad.

Factor Energía conoce muy bien las necesidades de la persona y qué es lo que buscan de una empresa eléctrica, asegurándose de dar un servicio de calidad que se gane la confianza de sus clientes al ofrecer un servicio más personalizado que tenga contacto directo con el cliente.

Una de las razones principales por las que está compañía representa una mejor opción es porque da la posibilidad de elegir entre distintas tarifas de luz, de forma que el usuario pueda elegir la tarifa que mejor se adapte a sus necesidades, evitando sorpresas inesperadas a final de mes cuando llegue la factura de luz.

Asimismo, Factor Energía es la mejor opción para todas las personas que tienen o que estén pensando en comprar un Coche Eléctrico, ya que cuentan con servicios y soluciones integrales que consisten en asesoramiento e instalación de puntos de recarga, prestando especial atención en la optimización y gestión de la potencia de suministro para que el usuario se pueda ajustar a la tarifa que se adapte a su situación financiera, controlando el acceso y el consumo de energía.

En muchos casos los usuarios no tienen la menor idea de cuál es el consumo o las tarifas que deberían de elegir, por lo que Factor Energía puede realizar un estudio en el que analizan las necesidades de consumo y el tipo de vehículo que se quiere recargar. En base al estudio, la empresa hace una propuesta adecuada a las necesidades del cliente para poder proceder con la instalación del punto de recarga, la cual ofrecerá una tarifa eléctrica que sea adecuada para el vehículo que se use, controlando la gestión para que el usuario no tenga que preocuparse por el más mínimo detalle.

Lo cierto es que son muchas las ventajas que se pueden obtener al contratar los servicios de esta empresa.