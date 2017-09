Adiós Contador, hola futuro

Alberto Contador se fue. Ya no habrá más ‘pistolero’ en las grandes etapas de montaña. No habrá ataques a 40 kilómetros de meta que dejan a sus rivales con las piernas clavadas. No habrá más sufrimiento, ni más dientes apretados en los ascensos del 28%. Adiós a un grande, un ciclista que ha logrado siete grandes vueltas: dos Giros de Italia (2008 y 2015), dos Tours de Francia (2007 y 2009) y tres Vueltas a España (2008, 2012 y 2014).

Se retiró Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, ahora lo hace el pinteño. Solo Alejandro Valverde queda de la antigua guardia en activo. El murciano deberá convivir con la nueva generación de ciclistas que, sin embargo, dan esperanzas al ciclismo profesional español. No serán iguales que el ‘chaval de Pinto’ pero su futuro prometedor apunta maneras.

Mikel Landa

El de Álava es el más destacado entre las promesas. A sus 27 años sus cifras le colocan en el relevo más consolidado. Desde que salió del Orbea y del Euskaltel-Euskadi, sus números en el Astana y en el Sky le perfilan como el favorito para suplir a Contador. Gran escalador y que también sabe defenderse en crono, logró un tercer puesto en el Giro de 2015 y un cuarto en el Tour de este año. Ya se ha cansado de ser el gregario de otro en el equipo y, a partir de 2018 apostará por ser líder, junto a Nairo Quintana, en el Movistar.

David de la Cruz

De la misma quinta que Landa, 1989, el catalán ha demostrado ser un corredor muy solvente en las vueltas de tres semanas, pese a abandonar en cinco de las siete grandes que ha corrido. La temporada pasada consiguió su mejor posición en la Vuelta a España, donde terminó en 7ª posición y ganó una etapa, en el Naranco. Tras dos años en el Etixx-Quick Step, el de Sabadell ha fichado por el Sky del británico Froome para el que trabajará en el Tour.

Enric Mas

Es el más joven de todos y el señalado por el propio Contador como su sucesor. Con tan solo 22 años el integrante del Quick Step – equipo con el que ha renovado – ha sorprendido a los fanáticos del ciclismo por su primera gran vuelta, donde se ha dejado ver en etapas importante. Quedó tercero en Sagunto y apareció en el ataque al Angliru del de Pinto, donde le siguió a rueda hasta que ya no pudo más. Este año ha quedado en segunda posición en la Vuelta a Burgos.

Marc Soler

Pese a decir adiós a la general de la Vuelta camino de Andorra, sus 23 años no le hicieron bajar el pistón, demostrando que su triunfo en el Tour del Porvenir en 2015 no fue una alucinación. Ahora milita en el Movistar, donde aspira a ser una de las futuras estrellas del equipo español tras las ausencias de Valverde, Nairo Quintana, la caída de Carlos Betancur y la mala condición con la que llegó Rubén Fernández.