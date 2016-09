Ricky Martin continúa su gira por Rusia tras arrasar en España

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ha despedido hoy en Mérida su gira española, tras la que pone rumbo a Rusia, con un multitudinario concierto en Mérida, en el que los miles de espectadores han disfrutado de un espectáculo de música y luz y no han parado de bailar y corear sus más conocidas canciones.



El concierto de Ricky Martin ha supuesto además un broche de oro al "Stone & Music Festival", que durante el mes de septiembre ha traído hasta Mérida a artistas como David Guetta, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Raphael, Miguel Poveda y José Luis Perales.



"El de Mérida es el ultimo concierto de mi gira en España, ahora me voy para Rusia, así que disfruten de este fin de fiesta y disfruten de la vida", ha dicho Ricky Martin dirigiéndose a un público que estaba entregado de antemano y que ha llegado a la capital extremeña no solo desde diversos puntos de Extremadura y España, sino incluso del vecino Portugal.



Los miles de seguidores que llenaron el Albergue El Prado cantaron y bailaron con el impresionante montaje de pantallas, luces, música y efectos que desplegó el cantante puertorriqueño para presentar su trabajo "A quien quiera escuchar", dentro de su gira "One World Tour".



Sus trabajos más recientes, como "Disparo al corazón" o "La mordidita", que cerró el show, se han mezclado con otros que figuran entre sus clásicos como "Livin la vida loca", "Adrenalina", "María", "La copa de la vida", "La bomba" o "Tu recuerdo" y que fueron las más aclamadas y coreadas.



Hora y media de concierto que a más de uno de los asistentes supo a poco y que desea no tener que esperar tanto tiempo para ver por estas tierras a un artista de talla internacional como el puertorriqueño.