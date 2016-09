Méndez de Vigo dice que bajará el IVA pero "cuando se pueda"

El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestado hoy que el "objetivo al final" es que el tipo de IVA cultural sea más reducido que el actual, pero ha subrayado que se hará "cuando pueda" y "cuadren las cuentas".



Méndez de Vigo, que ha entregado este mediodía en San Sebastián el Premio Nacional de Cinematografía 2016 a la actriz Ángela Molina, ha afirmado en declaraciones a la prensa tras este acto que España tiene que cumplir "unos requisitos de déficit comprometidos con la UE" y esto significa que el Gobierno "no tiene más remedio que cuadrar las cuentas".



La filosofía política del Ejecutivo es que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles" y por tanto "que el IVA sea lo más reducido posible", pero "no siempre se puede hacer lo que uno quiere hacer", ha reconocido.



De Vigo ha señalado que en los acuerdos alcanzados entre el PP y Ciudadanos "se dio prioridad" a rebajar el tipo de IVA en determinados espectáculos "y no en otros, pero el objetivo es rebajarlo en todos".



El Gobierno "lo hará cuando pueda, cuando las cuentas cuadren" porque España "ya tiene experiencia de lo que pasa cuando se hacen cosas que no se pueden hacer", ha concluido.