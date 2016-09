El ministro de Cultura canta a dúo con Ángela Molina a Aute

La actriz Ángela Molina y el ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, han formado hoy un inesperado dúo musical para entonar los primeros versos de la canción "Más cine por favor" que han dedicado a Luis Eduardo Aute, con el deseo de que se restablezca de su enfermedad.



La interpretación ha tenido lugar en el mismo atril donde Angela Molina ha recibido minutos antes el Premio Nacional de Cinematografía en una ceremonia que ha tenido lugar en el Museo San Telmo, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián.



Nada más concluir su discurso, Méndez de Vigo ha anunciado desde el estrado que tenía intención de "tararear" con Ángela Molina una canción que pensaban dedicar a una persona que lo estaba pasando mal en el hospital.



Aunque en esos primeros minutos no ha revelado la identidad del homenajeado, en cuanto Angela Molina se ha acercado a su lado para interpretar el dúo ha revelado que el destinatario era Aute.



La actriz ha recordado que, en su momento, el cantante le planteó que interpretara "Más cine por favor", pero ella rechazó la propuesta porque le parecía "muy difícil".



"Cuando me pidas otra más simple te la haré", prometió en esa ocasión al cantautor, que continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gregorio Marañón de Madrid tras sufrir un infarto el pasado 8 de agosto.



Una vez concluido el acto, Molina ha reconocido a los periodistas que "le ha salido fatal" pero ha subrayado emocionada que Eduardo es su "amigo del alma", "el norte" de su juventud y uno de sus poetas favoritos.



"Ahora me ha hecho inmensamente feliz poder devolver en este día tan especial para mí todo el amor que Aute se merece y haber podido cantar esa canción que debía ser cantada porque es un elogio al cine y a los sueños".



Méndez de Vigo ha señalado también que su generación ha crecido con las canciones del cantautor y el "mejor homenaje que se puede rendir a un autor es cantar sus canciones".