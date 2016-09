Ethan Hawke, Premio Donostia: "El cine es mi religión"

El actor, escritor y director Ethan Hawke ha recogido esta noche el primer Premio Donostia de la 64 edición del Festival de Cine de San Sebastián en una gala en la que ha reafirmado su "fe, amor y esperanza" en el poder del cine.



"Para mi el cine es la iglesia que he elegido y festivales como éste son instituciones sagradas. Estamos aquí reafirmando nuestra fe, amor y esperanza en el poder del cine", ha asegurado en el escenario del Kursaal en su discurso de agradecimiento.





Hawke ha comenzado saludando en castellano y expresando su admiración por la historia de este festival, que ha entregado premios como el suyo a grandes mitos del cine, desde Glenn Ford a Robert Mitchum, y desde Al Pacino a Anthony Hopkins.



"El cine no está restringido por fronteras, no pertenece a nadie y puede alcanzar a todos", ha afirmado. "Y cuanto más compartimos historias, mejor nos entendemos unos a otros y la cura de heridas es posible", ha añadido antes de rematar con un "gracias con amor" de nuevo en castellano.



La entrega del premio honorífico ha estado precedida de una breve presentación de la trayectoria de Hawke, a cargo de la presentadora Edurne Ormazábal, que ha destacado especialmente sus trabajos con el realizador Richard Linklater.



A continuación el director del festival, José Luis Rebordinos, ha recordado que el año pasado Hawke no pudo estar en Sebastián durante la presentación de "Regresión" de Alejandro Amenábar y ha presentado un vídeo con extractos de sus películas, desde "Training day" a su última producción sobre Chet Baker.



En esta edición del festival el actor de "El club de los poetas muertos" ha presentado fuera de concurso su última película, una nueva versión del wéstern "Los siete magníficos" dirigida por Antoine Fuqua, con quien ya trabajó en "Training Day" y "Los amos de Brooklyn".



El segundo y último Premio Donostia de este año lo recogerá el próximo miércoles la actriz Sigourney Weaver, una de las protagonistas de la última película de Juan Antonio Bayona, "Un monstruo viene a verme", que se proyectará fuera de concurso.