El actor y monologuista Dani Rovira sufre alucinaciones en el primer 'spot' de la gala de la 31 edición de los Premios Goya, lanzado hoy por la Academia de Cine.



El corto, dirigido por Leticia Dolera, muestra a Rovira en la consulta de una psicóloga con un problema de alucinaciones por los nervios y la presión de presentar los Goya, una tarea que asumirá por tercer año consecutivo el próximo 4 de febrero.



"No es fácil decir que no", señala en el vídeo el intérprete que en 2015 se llevó el Goya al mejor actor revelación por "8 apellidos vascos".



A su lado en el sofá se le aparecen fantasmagóricamente colegas del gremio como José Sacristán, Raúl Arévalo, Natalia de Molina o Belén Rueda, quien la advierte de que no mire Twitter después de la gala, un guiño al revuelo del año pasado por las críticas recibidas.



La pieza lanzada hoy es la primera de un total de cuatro que se irán desvelando cada semana en TVE, en las salas de cine y en Youtube, según informa la Academia en un comunicado.