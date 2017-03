La 'tercera en discordia' en el aniversario de Iker Casillas y Sara Carbonero

Sara Carbonero e Iker Casillas han pasado un fin de semana de lo más especial. Este lunes 20 de marzo han celebrado el que ha sido su primer año como marido y mujer, después de que se dieran el 'sí quiero' en una ceremonia íntima que terminó por consolidar, de manera legal, el amor que se profesaban desde hace siete años (los cumplieron el pasado 13 de febrero).

Lo que me ha costado que @isabeljimenezt5 se siente para hacerse esta foto y lo bien que refleja lo a gusto que hemos estado estos días. #ellanosabeestarquieta #ellaeslatíamásdivertida #ylamáspeligrosa #ellalohacetodobien #susdíastienenmáshoras #aversinosaclaramosconeltiempo #mispiesparecengigantesperousoun39 Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 20 de Mar de 2017 a la(s) 1:34 PDT

Aunque no han querido alardear de ello en las redes sociales (sí lo hicieron con sus siete de relación), la presentadora ha compartido otro tipo de fotografías en las que refleja lo bien que se lo ha pasado durante el fin de semana en su ciudad de acogida, Oporto. Allí ha recibido con los brazos abiertos a Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco, una de sus mejores amigas desde que compartieran plató cuando Sara era la encargada de presentar los deportes de mediodía de la cadena.

Love Porto! #aquíserespirapaz #slowlife #biendeamigosbiendefamilia #graciasporestosratitos @saracarbonero 😍😍😍 Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 7:33 PDT

“Lo que me ha costado que Isabel Jiménez se siente para hacerse esta foto y lo bien que refleja lo a gusto que hemos estado estos días”, ha escrito. “Ella no sabe estarse quieta. Es la tía más divertida y la más peligrosa. Lo hace todo bien. Sus días tienen más horas”, reconocía la bloguera en su cuenta de Inatagram. La periodista ya había visitado en más ocasiones al matrimonio junto a su marido, al que mantiene en un segundo plano, y con el que ha disfrutado de paseos por la playa, viajes en tranvía y partido de Casillas en el Estadio do Dragão.

Feliz día a todos los papás. En especial a los que se tiran al suelo durante horas e inventan historias de indios y vaqueros. #papásquemolan #felizdiadopai #meencantaestafoto Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 7:43 PDT

Además de celebrar aniversario, también festejaron todos el 19 de marzo, San José y, por lo tanto, el Día del Padre. El guardameta pasó el día junto a sus pequeños, Martín y Lucas, plan que Carbonero quiso compartir con todos sus seguidores.