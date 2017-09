Tania Llasera presenta a sus hijos, Pepe y Lucía

Los dos hijos de Tania Llasera ya se conocen. Así lo han contado ella misma en su cuenta de Instagram, donde ha acompañado un texto en el que ha explicado el proceso con una tierna fotografía en la que aparecen los dos pequeños junto al padre de la presentadora. "Hoy se han conocido mis hijos y ha sido un momento que nunca olvidaré. No llevé a Pepe a la clínica porque es muy pequeño y no hubiera entendido nada, solamente se asustaría al ver que yo no podía moverme (tras la cesárea)", cuenta.

Así ha recibido Pepe Bowie a la pequeña Lucía, su hermanita, con los brazos abiertos. "Le ha regalado su chupete, y el elefante naranja que aparece en la foto y Lucia le ha 'regalado' una cocinita para él solito! Así que todos contentos, ha sido un proceso muy natural sin forzar nada, a su ritmo, Pepe se ha acercado a Lucia cuando ha querido", relata. Un momento precioso que seguro que Tania guardará en su retina para siempre.

Un día de estos exploto de amor, EñEs precioso ver con que naturalidad ha aceptado Pepe a su hermana, tiene curiosidad y le roba los chupetes también...a ver si saben distintos! Jajajaj #PepeBowie #LucyLennox #misbebes #hermoso #curiosidad #2bebesen2años Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 1:50 PDT

La vasca, además, trata de reponerse de la cesárea a la que la sometieron para que naciera Lucy y, como no puede ser de otra manera con dos bebés en casa, intenta volver a la rutina cuanto antes. Para ello ha contado con la ayuda de sus padres, que se han trasladado a la casa que la comunicadora tiene en Madrid para ayudarla en lo que pudieran. Ahora se han marchado para que la familia vaya adaptándose a la llegada del nuevo miembro, Lucía, a la cual han recibido con muchísima ilusión.