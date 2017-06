Tamara Falcó asegura que no irá al Orgullo Gay: "No me gusta la estética"

Tamara Falcó ha vuelto a ser objetivo de polémica. La hija más dicharachera de Isabel Preysler ha actuado de embajadora de unos electrodomésticos en Madrid, y ha aprovechado para hablar sobre diversos temas, entre ellos sobre el Orgullo Gay de Madrid. Este miércoles tendrá lugar el pregón oficial de las fiestas, una celebración que parece no agradar demasiado a la diseñadora (dentro de poco comenzará a vender su colección de ropa de manera online).

"La cabalgata del Orgullo no me gusta nada por la estética. No porque tenga nada contra los gais. Al revés, tengo muchos amigos gais que comparten mi misma opinión. Jamas me veréis en una carroza. Entiendo lo que defienden y lo comparto, pero la estética no", aseguraba. Pese a todo, hace unos días la 'socialité' publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con el arcoiris que representa a este colectivo, manifestándoles así su apoyo en la red.

Sobre su verano,a segura que lo pasará en diferentes sitios, como Ibiza, Palma, Marbella o Sotogrande. Del amor, panorama en el que no ha tenido demasiada suerte, comenta que si se casa alguna vez, espera que sea para toda la vida. Y que de encontrar a su media naranja será en persona, nunca en citas a ciegas o en 'apps' para ligar.

Sobre sus quehaceres hogareños, admite que no se le dan demasiado bien las tareas del hogar, que se quemó una vez intentando planchar y que no tiene por qué poner lavadoras: "No hago la colada, porque tenemos servicio en casa y por lo tanto no hay necesidad. Cuando vivía sola el problema que tenía era que no la llenaba y la ponía muy poco. En casa somos muchos y entre lavadoras y secadoras hay un montón"