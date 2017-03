Soraya deja a su hija de seis días en casa para salir y recibe un baño de críticas

A veces compartir los pormenores de la vida privada en las redes sociales trae consecuencias negativas. Sobre todo si eres una figura pública y la gente no para de juzgarte. Esto es lo que le ha pasado a Soraya Arnelas, que una semana después de dar a luz ha salido a cenar en solitario con su pareja y padre de la criatura. "Nuestra primera semana de papis!! @michaelhg y yo salimos a celebrarlo en el mejor sitio que podía haber!“, comentaba la cantante en su cuenta de Instagram.

Las críticas no tardaron en llegar. Muchos de los usuarios de esta red social no entendían cómo una madre podía dejar a su hijo de seis días de vida en casa solo por ir a cenar, osea, por gusto. Viendo lo que las otras madres le reprochaban, Soraya comentó: “Que vosotras no lo hagáis no significa que yo no lo pueda/deba/quiera hacer… Cada uno sabe lo que tiene que hacer con sus hijos y con su vida… no empecemos a dar lecciones".

Nuestra primera semana de papis!! @michaelhg y yo salimos a celebrarlo en el mejor sitio que podía haber! En el restaurante de @dabizdiverxo DIVER❌⭕️❕ Vaya experiencia!! Wow! Altamente recomendable! ❣️#inolvidable Una publicación compartida de Soraya Arnelas (@soraya82) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 3:24 PST

Poco a poco la cosa fue poniéndose tensa y la artista estalló del todo: “Algún día os contaré el capítulo de esas mamás que no pueden darle pecho a sus hijos,y se alimentan a base de biberones… entonces esos niños se quedan en casa durante dos horas y media,dormidos, porque son bebes de 6 días,cuidados de una manera EXCEPCIONAL por sus abuelos mientras sus padres, que se aman de aquí al infinito pasan un rato juntos y se dedican tiempo, como debe ser, porque amamos a nuestros hijos, pero YO AMO A MI PAREJA COMO NO AMO A NADIE MÁS. Niños de 6 días que duermen, se alimentan y hacen sus cositas… nada más, porque son bebés de seis días.. no hay mucho más.. SI ESO ES SER UNA MALA MADRE, SOY UNA MALA MADRE!! Pero aún así, es mi vida y mi familia.GRACIAS”.

Lejos de calmar los ánimos, fueron muchas las mujeres que se quedaron sorprendidas ante la afirmación de Arnelas que reza que ella ama a su pareja como no ama "a nadie más", dado por sentado que quiere a Miguel Herrera más que a Manuela, su hija en común.