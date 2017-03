La silicona explosiva de Obregón, el ‘pene’ de Antonia San Juan y otros falsos mitos

Salen informaciones de ellos todos los días. Son personajes públicos que despiertan interés, y cada movimiento o acción que emprenden llama la atención de la prensa. Hasta ahí todo correcto. El problema está en que también se levantan rumores sobre ellos, a veces tan sorprendentes que cobran el nivel de leyenda urbana, y se quedan en el limbo entre lo verdadero y lo falso para los siglos de los siglos.

Es el caso de la historia protagonizada por Ricky Martin en el mítico ‘Sorpresa, sorpresa’. El cantante estaba encerrado en un armario esperando para darle una sorpresa a una joven fan. De repente, ella se unta mermelada en sus partes íntimas y llama a su perro, ante la mirada atónita del cantante. Un momentazo que nunca llegó a emitirse, y del que solo se ha sacado en claro que, en realidad, Ricky sí que estaba esperando a salir del armario.

Otra leyenda urbana que molesta mucho a su protagonista es la que reza que Antonia San Juan es transexual. La actriz interpretó a Agrado, un hombre de esta condición, en la película ‘Todo sobre mi madre', del director Pedro Almodóvar. “Estoy harta de que me nieguen mi feminidad, no se lo permito a nadie. Me molesta porque niegan todo lo que soy y me convierten en un ser marginal, en alguien al que miran por debajo. Agrado me lo arregló todo pero también me encasilló, me fagocitó e hizo que nadie me diera trabajo”, aseguraba la canaria, cansada de escuchar una y otra vez esta falsa información.

También se ha dicho lo mismo de Mónica Naranjo, una de las voces más potentes de nuestro país. La artista declaró en una entrevista que es cierto que en Israel todos piensan que tuvo que operarse para ser mujer, aunque no es cierto. La cantante de ‘Sobreviviré’ es uno de los iconos de la comunidad gay de nuestro país, a la que ha ayudado en todo lo que ha podido con su apoyo y ayuda incondicional para erradicar la discriminación de estos colectivos.

La presentadora Anne Igartiburu también ha sido protagonista de infinidad de rumores que apuntaban a que era hermafrodita, y que por tanto tenía órganos reproductores masculinos y femeninos. Una de las cosas que siempre ha ayudado a acrecentar los rumores es que Igartiburu solo era madre de niñas adoptadas. Sin embargo, la vasca se convirtió a los 47 años en madre biológica por primera vez. Otros rumores también han apuntado que Anne Igartiburu padecería el Síndrome de Morris, que consiste en que, aunque su aparato sexual sea en apariencia femenino, por dentro tendía enquistados en el cuerpo dos testículos sin desarrollar.

Ana Obregón quiso zanjar en el programa de Bertín Osborne ‘En tu casa o en la mía’ un asunto que le llevaba persiguiendo muchos años, el rumor sobre su operación de las costillas flotantes. La bióloga (que hace unos días enseñó su título en redes sociales, también cansada de escuchar que no tenía la carrera) reveló que cuando tenía 13 años sufrió una dura enfermedad, por la cual tuvo que ser intervenida en quirófano durante más de ocho horas a vida o muerte. Fruto de esta operación le quedó una antiestética cicatriz, razón por la cual siempre luce triquini en su tradicional posado de verano, y no porque se quitara las costillas para tener una cintura más estrecha.

La polifacética celebridad también será perseguida de por vida, aunque lo haya desmentido en diferentes ocasiones, por el rumor que asegura que le explotó una prótesis mamaria en un avión al no poder aguantar la presión. Al parecer, Ana Obregón volvía de Roma y provocó un viaje insufrible a todos los pasajeros y tripulantes de dicho avión. "No se me reventó una teta, se me reventó un tímpano", aseguraba Obregón, que lo que sí admitía es de haber chillado al notar el dolor, motivo por el cual estuvo quejándose parte del trayecto.

Alejandro Sanz fue a Urgencias por un desgarre anal provocado por un ‘cuerpo’ demasiado grande. Ese era el titular que corrió como la pólvora en los 90, cuando todo el mundo parecía tener un vecino, un amigo o un primo en urgencias que había presenciado el aparatoso accidente. Sin embrago nunca llegó a probarse que ésto fuera cierto, aunque se continúa especulando sobre la posible bisexualidad del cantante.