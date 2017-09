Selena Gomez entra en quirófano junto con su mejor amiga

La cantante anunció el pasado agosto su retirada temporal de los escenarios, después de llevar un año diagnosticada de lupus, una enfermedad que se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, piel, articulaciones, corazón, o cerebro. Los médicos han operado a Selena para transplantarle un riñón nuevo. El órgano en cuestión pertenece a su mejor amiga, Francia Raisa. "Necesitaba un trasplante de riñón debido al lupus y me estaba recuperando. Era lo que necesitaba para mi estado de salud general", ha comentado la joven a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la actriz le ha dedicado unas bonitas palabras en sus redes sociales después de la intervención. “No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”, escribía la actriz en una publicación en su redes sociales junto a una foto de ambas tras ser intervenidas.

A su vez también ha hecho público su agradecimiento a su familia y al "increíble equipo de doctores por todo lo que han hecho" por ella, antes y después de la cirugía. Selena se está recuperando ya de su visita al quirófano y ya se la ha visto asistir a la Semana de la Moda de Nueva York. Además, la actriz acaba de comenzar a rodar una película bajo las órdenes del director Woody Allen.

Selena es la persona que mas seguidores tiene a nivel mundial en sus redes sociales con 127 millones de usuarios y a los que ha explicar su situación. "Honestamente estuve pensando si compartir esto con vosotros, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con vosotros”, contaba en su mensaje.