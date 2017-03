Sara Carbonero muestra el espectacular cambio de su hijo Lucas

Los cambios que dan los niños de un día para otro son siempre sorprendentes. Evolucionan tan rápido que a todos los pequeños progresos que hacen se celebran como una fiesta, porque sabes que ese momento nunca se volverá a repetir. Eso le pasa a Sara Carbonero con su pequeño Lucas.

El bebé (que ya no lo es tanto) ha cumplido nueve meses, y no puede ser más achuchable. Aunque su madre aun no ha querido mostrar su cara al completo, se ve en su perfil que el menor de los hijos del matrimonio formado por la presentadora y el futbolista está cada vez más grande, con unos rosados mofletes que indican que es un niño de lo más saludable.

En la imagen que ha compartido la orgullosa mamá en su cuenta de Instagram Lucas se apoya en una sillita y demuestra que ya se puede mantener en pie por sí mismo. Además, en la misma fotografía se aprecia que el cabello del niño, que siempre había sido rubio, ha tornado a un pelirrojo claro, algo que fascina a su madre, que le llama "mi pelirrojo".

Nueve meses. ¡Empieza la fiesta! #Lucaslocura #mipelirrojo Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 1:26 PST

Cambio de 'look'

Carbonero ha sorprendido en las ultimas horas con un cambio de 'look' más atrevido que los que acostumbra a llevar normalmente. La guapa toledana apareció con unos tejanos blancos a conjunto con una chaqueta vaquera del mismo color, que escondía un atrevido top lencero con el que dejaba a la vista su trabajado estómago.

En cuanto a la melena, la profesional de los medios la luce algo más corta de lo habitual, más rubia y más lisa. Parece que de cara al buen tiempo Sara ha optado por echarse unos reflejos claros que ayuden a iluminar sus alabadas facciones.