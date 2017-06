Rocío Crusset y Juan Betancourt rompen con su "amistad especial"

Con el comienzo del verano parece que Rocío Crusset y Juan Betancourt han roto. Los modelos comenzaron su relación a finales del año pasado, y pese a que nunca llegaron a confirmar su noviazgo, han sido 'pillados' en distintas ocasiones manifestando su amor en la vía pública. Además hicieron varios viajes juntos, como al festival de música Coachella, en Los Ángeles.

"No hay chica. Ha quedado en que no, ha sido una amiga mía muy especial, ha sido una chica encantadora y nada más. No tengo novia, yo siempre lo digo, no sé por qué os empeñáis en decir que sí", ha asegurado el cubano en Chance. Aun así, ha sembrado la semilla de la duda sobre quién de los dos ha decidido acabar con su historia de amor: "Es un pivón, es una chica muy guapa, de las modelos más guapas que hay ahora mismo en España y la dejo escapar, has visto. Igual era ella que no quería estar conmigo".

💥 About last night 💃🏽 @rociocrusset #📸 @icanteachyou @harpersbazaares Una publicación compartida de Juan Betancourt (@juanbetancourtt) el 20 de Dic de 2016 a la(s) 4:50 PST

En cuanto a los requisitos que tiene que tener una chica para que se fije en ella, comentó: "Que sea humilde, simpática. Me gusta la gente que me haga reír y que me trasmita buen energía. No me gusta una persona que me apague, necesito estar arriba siempre, la gente que me baja no me gusta. Quiero gente que me aporte siempre. Que sea guapa físicamente, bueno más que guapa que me guste a mí, que la belleza es muy relativa".

De sus planes para verano, Juan confesó que se irá a Cuba, su tierra natal: "En verano pues Cuba, me voy a Cuba, me voy en agosto cuando termine de grabar. Quiero recorrer la isla porque crecí allí pero nunca me la he recorrido de un lado a otro. Me quedaré en casa de otras personas, para así conocer las diferentes provincias".